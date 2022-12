¿Como denunciar un abuso de autoridad policial?

En medio de las protestas en el Perú por el adelanto de elecciones —las mismas que han dejado más de una decena de fallecidos—, muchos ciudadanos acusan a la Polícía Nacional del Perú por abuso de autoridad. Se estima que la mayoría de peruanos desconoce que este tipo de trámites pueden realizarse hoy en día por vías anónimas y a través de llamadas telefónicas y plataformas digitales. Conoce cómo se deben denunciar estos casos si tienes conocimiento de uno o eres testigo de alguno.

Antes de continuar, debemos aclarar que el abuso de autoridad es un delito según el Artículo 376 del Código Penal. En el mismo se establece que “cuando el funcionario abusa del poder encomendado y actúa de manera contraria a los deberes impuestos por la norma, se encontrará obrando en perjuicio de la administración o de los administrados. Lo que de ninguna manera puede ser permisible, pues el ejercicio del deber funcional no puede vulnerar arbitrariamente los derechos de los particulares ”.

El artículo indica que “el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años . (…) Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

Se garantiza el anonimato

Según la plataforma digital única del Estado peruano: “las conductas indebidas son acciones u omisiones que contravienen los deberes funcionales y normas vigentes”. Asimismo, ofrece un portal digital donde se garantiza el anonimato (de desearlo el denunciante) para realizar el proceso.

Cómo denunciar casos de abuso de autoridad policial

Para realizar las denuncias, se puede optar por dos vías: la telefónica o vía web.

Vía telefónica

Llama a la línea gratuita 1818 y denuncia el hecho. Esta es una vía alternativa que permite asegurar el anonimato, ya que las denuncias pueden realizarse también personalmente acudiendo a las comisarías.

La línea 1818 es gratuita y ofrece poder realizar denuncias anónimas sin presentarse en una comisaría. Foto: Infobae

Vía web

Ingresa a este enlace del extranet del Ministerio del Interior. Aquí podrás realizar tu denuncia siguiendo las distintas categorías y colocando una detallada descripción de los hechos y el lugar donde ocurrieron. Puedes adjuntar imágenes y archivos. Asimismo, también puedes optar por el anonimato si así lo deseas. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló en septiembre de 2022 que apenas el 1% de peruanos conoce la función de denuncia vía telefónica (Línea 1818) y web.

¿En qué casos se puede denunciar conductas indebidas del personal policial o del MININTER?

La página web oficial del Gobierno peruano ofrece estos ejemplos: