¿Por qué los futbolistas son acompañados por niños cuando salen a la cancha de fútbol?

Ya sea para la Copa Mundial de la FIFA, la Champions League, la Premier League u otra liga de fútbol, es muy común ver que niños y niñas salen al campo de juego tomados de la mano de los jugadores más reconocidos del mundo antes de iniciar un partido.

Este bonito gesto lleva practicándose desde hace 20 años por lo que, actualmente, se ha convertido en un protocolo dentro de este deporte. Pero ¿cómo surgió esta idea? A continuación, te lo contamos.

Esta protocolo se viene cumpliendo desde hace 20 años. Foto: Sopitas

¿Por qué los jugadores de fútbol salen a la cancha de fútbol acompañados por niños o niñas?

La idea de que los pequeños salgan a la chanca de fútbol acompañando a los diferentes jugadores de ambos equipos nació por iniciativa de la FIFA en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Esta campaña llevó por nombre “Say yes for children” (”Di sí a los niños”, en su traducción al español) y tenía como objetivo principal proteger los derechos de los niños y niñas en todo el mundo, así como incentivar el deporte entre los más jóvenes.

Este tierno gesto se implementó por primera vez en el año 2002 en la Copa Mundial de Fútbol Corea del Sur-Japón.

Cabe resaltar que esta no es la única iniciativa que ha promovido este deporte. Por ejemplo, en 2021, los jugadores del equipo del Zenit de San Petersburgo salieron al campo de juego con perros en sus brazos con el fin de promover la adopción de animales rescatados.