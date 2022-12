¿Qué hace Lionel Messi después de almorzar? Este es el pasatiempo ‘favorito’ del astro argentino

Lionel Messi lo ha ganado casi todo en el fútbol tanto a nivel individual como colectivo. El delantero nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, es considerado por muchas personas como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es por ello que nunca suele pasar desapercibido. Ya sea dentro o fuera del campo, la vida de Messi suele acaparar titulares. Sin embargo, poco se sabe sobre los hobbys que suele disfrutar cuando no juega al fútbol.

Para sorpresa de muchos, el pasatiempo ‘favorito’ del delantero del Paris Saint Germain (PSG) no es ver televisión o jugar al play station. Entre la agenda apretada del siete veces ganador del balón de oro se encuentra un pasatiempo que practica desde la infancia.

¿Qué hace Lionel Messi cuando no juega al fútbol?

En 2010, el periodista argentino Leonardo Faccio entrevistó durante 15 minutos a Lionel Messi. En dicho diálogo, el futbolista argentino dio a conocer su principal hobby que suele hacer cuando no está jugando al fútbol. Se trata de nada más y nada menos que dormir la siesta tras el almuerzo.

“¿Y cómo es uno de tus días normales, después de entrenar?”, le preguntó el reportero al delantero del PSG. A lo que la ‘Pulga’ respondió: “Me gusta dormir la siesta. Y a la noche, no sé, voy a lo de mi hermano a cenar”.

Según reveló Faccio en su crónica “Messi, el goleador que nos despierta se va a dormir”, el nacido en Rosario acostumbra dormir al menos dos o tres horas por las tardes. “La siesta es para él una ceremonia cuya utilidad ha ido cambiando con el tiempo”, refirió el escritor.

De niño, el nacido en Rosario trataba de descansar cada tarde, ya que esto le ayudaba a que su organismo regenere sus células. Esto, además de la medicación que consumía, le servía para poder crecer, según detalló el periodista argentino. Asimismo, Faccio reveló que, por lo general, Lionel Messi acostumbra reposar en el sofá de su sala.

El pasatiempo que suele disfrutar Lionel Messi es dormir la siesta tras el almuerzo. Foto: Instagram/@Luissuarez9

¿Cuánto mide Lionel Messi?

El futbolista argentino Lionel Messi mide 1,70 metros. Así lo reveló la plataforma especializada en información del mundo del deporte Transfermarkt. Para conseguir dicha estatura, el siete veces ganador del balón de oro tuvo que seguir un estricto tratamiento médico.

A la ‘Pulga’ se le diagnosticó en su infancia déficit de la hormona de crecimiento. Para contrarrestar esta situación y tener un desarrollo corporal regular, tuvo que aplicar durante tres años una inyecciones subcutáneas de manera diaria.

“Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, declaró en su momento.

Lionel Messi tuvo que seguir un tratamiento médico para poder crecer sin dificultades. Foto: composición LR/AFP

¿Cuántos años tiene Lionel Messi?

El futbolista argentino Lionel Messi tiene 36 años de edad. El delantero del PSG nació el 24 de junio de 1985. Él comenzó a jugar al fútbol con tan solo 6 años de edad. Desde temprana edad destacó por su talento para el fútbol. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2003, con tan solo 16 años edad, debutó con el FC Barcelona.