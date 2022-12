Si mi padre me abandonó cuando fui menor: ¿me puede exigir una pensión de alimentos?

En el Perú se han registrado varios casos en los que un padre abandonó a su hijo o hija cuando este fue menor de edad. Ante esto, se podría considerar que estas personas no tienen ningún derecho de exigir pensión de alimentos a sus herederos, pese a que se encuentren delicados de salud o no tengan la capacidad de sustentarse económicamente así mismo. Pero ¿qué señala la ley peruana al respecto?

Para resolver esta duda, dialogamos con Lorena Meza, abogada especialista en derecho de familia y solución de conflictos, quien dio detalles sobre el marco legal de la pensión de alimentos para padres que rige en el país.

¿Cuándo un padre puede exigir pensión de alimentos a sus hijos en Perú?

La abogada Lorena Meza explicó que los padres pueden pedir pensión de alimentos a sus hijos mayores cuando se encuentran en un estado de necesidad y enfermedad y/o no puedan solventarse a sí mismos económicamente. Así lo establece el artículo n.º 474 del Código Civil del Perú.

“(Un padre puede pedir pensión) Ya sea porque los ingresos que tiene son escasos o simplemente carece de ellos por algún tipo de enfermedad o por alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar”, acotó la especialista.

De acuerdo con información del portal oficial del Ministerio de Justicia, esta norma protege a los ascendientes del abandono de sus hijos o hijas, así como de otros familiares.

Asimismo, la abogada Lorena Meza precisó que, para esto, los descendientes deben ser mayores de edad y tener un ingreso que les permita hacer efectiva la pensión de alimentos. “Estos hijos deben tener capacidad económica para acudir con una pensión alimenticia al padre o madre que lo solicite”, agregó.

Si mi padre me abandonó cuando fui menor, ¿me puede exigir pensión de alimentos?

La especialista en derecho de familia detalló que los hijos están en la obligación de brindar una pensión alimentaria a sus padres, así estos los hayan abandonado en su infancia o no se hayan responsabilizado de ellos cuando fueron menores.

Esto debido a que la ley peruana no contempla dicho supuesto, según refiere Lorena Meza. El juez no evaluará si el padre o la madre estuvieron presentes en la infancia del menor, sino más bien en qué situación económica se encuentran estos para determinar si deben recibir o no el apoyo económico.

Cabe indicar que los herederos tendrán dicha obligación siempre que el padre los haya reconocido legalmente y haya firmado como tal en la partida de nacimiento de su hijo o hija.

¿Puedo ir a prisión si me niego a darle pensión de alimentos a mi padre?

La abogada Lorena Meza indicó que los hijos podrían ir a prisión cuando estos se nieguen a darle una pensión de alimentos a sus padres, pese a haber una sentencia judicial o una conciliación de por medio.

“La norma penal señala que, si tengo una sentencia por alimentos —fijada por un juez o fijada en una conciliación extrajudicial— y no la cumplo, a pesar de que me han requerido el pago, podría ir a prisión por el delito de omisión a la asistencia familiar”, señaló Meza.

La experta aclaró, además, que es importante que haya una sentencia o conciliación extrajudicial de por medio para que se pueda aplicar la medida de la pena privativa de la libertad. De no haber ambas figuras, el solo hecho de no brindar la pensión es insuficiente para que los hijos sean sentenciados a prisión.

Lorena Meza también hizo énfasis en que la norma aplica tanto para los padres que no cumplen con la pensión de alimentos de sus hijos, como para los descendientes que no emiten el apoyo económico a su padre o madre.