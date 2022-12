El país que hizo que McDonald’s, Burger King y KFC se conviertan en restaurantes vegetarianos y reinventen su menú

Las franquicias de restaurantes de comida rápida como McDonald’s, Burger King y KFC han tenido éxito durante años y en todo el mundo porque los alimentos que producen son fáciles de consumir, saben rico, tienen una buena presentación y consistencia. Además, están disponibles en todas partes y a un buen precio.

Sin embargo, esta fórmula no llegó a tener el mismo éxito en un país de Asia del Sur que puso en jaque a las más famosas franquicias por su preferencia por no consumir carne. ¿Cuál es el país que obligó a McDonald’s, Burger King y KFC a sacar un menú vegetariano?

Un país asiático obligó a las famosas franquicias de comida rápida a hacer lo imposible: sacar un menú vegetariano. Foto: KFC India

Un país vegetariano por religión

La India es el país con más vegetarianos en el mundo: un 38% de la población elige este régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne.

El vegetarianismo se hizo popular en India después de la introducción del budismo y el jainismo en el siglo VI a. C. Ambas religiones tienen el concepto de Ahiṃsā, el cual valora el respeto y la no violencia a todas las formas de vida.

La India es el país con más vegetarianos en el mundo. Foto: T13

McDonald’s, Burger King y KFC: ¿por qué crearon menús vegetarianos?

En este sentido, si cualquiera de estas franquicias elige brindar un plato de verduras no debería sorprendernos, pues buscan vender, ¿cierto? Pero, ¿por qué la India, donde cada vez más consumidores aceptan diferentes tipos de alimentos del mundo?

De acuerdo a Times India, la comida vegetariana tiene un papel limitado en un país de vegetarianos ‘estrictos’. Por ello, muchas marcas han estado apuntando a este segmento de clientes.

Además, la comida vegetariana juega un papel importante incluso entre los no vegetarianos en la India. “Un usuario no vegetariano en un KFC consumirá un artículo vegetariano si hay una gran oferta en esa categoría”, dice Tarun Lal, general manager at KFC India.

Burger King ofrece opciones vegetarianas. Foto: Burger King India

Comida vegetariana ofrecida por McDonald’s, Burger King y KFC

En India, estas franquicias ofrecen estos productos.

Burger King: Veg Whopper.

McDonald’s: McVeggie.

KFC: Veg Zinger.