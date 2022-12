¿Por qué los gatos tienen la lengua áspera y para qué les sirve?

La lengua de los gatos es un órgano más que peculiar. Su textura áspera y rugosa la distingue del resto de las especies. Es poro ello que, cualquier persona que tiene a este felino de mascota ha experimentado alguna vez la aspereza de este órgano muscular cuando el minino le ha lamido la piel. Sin embargo, poco se sabe por qué estos animales tienen dicha característica.

A diferencia de lo que se podría pensar, la lengua de los gatos es un elemento clave para ellos, ya que tiene varias utilidades. Si no tuvieran este órgano, los felinos se verían impedidos de hacer varias actividades imprescindibles para su salud y bienestar.

¿Por qué los gatos tienen la lengua áspera?

La lengua de los gatos cuenta con pequeñas estructuras denominadas papilas filiformes. Estas son unas diminutas espinas curvadas de queratina que se caracterizan por ser afiladas. Por ello, este órgano presenta una textura áspera.

Los gatos tienen papilas filiformes en su lengua, las cuales le otorgan una textura áspera. Foto: captura de YouTube/Biología 2.0

¿De qué les sirve a los gatos tener una lengua áspera?

De acuerdo con National Geographic, las finas estructuras que hay en la lengua del gato registran una cavidad vacía exactamente en la punta. Esta tiene una función trascendental en el aseo del animal.

Las cavidades que tienen forma de U recogen la saliva en la boca. Posterior a ello, la distribuyen por el pelo cada vez que el felino realiza un ‘lengüetazo’. En cada uno de estos espacios se puede almacenar 1,4 microlitros de saliva.

Cada vez que el gato se lame, deposita en su pelo al menos 50% del dicho fluido. Esto con la finalidad de refrescar su pelaje y regular la temperatura de su cuerpo. Así lo demostró un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2018.

La singular lengua de los gatos les ayuda a limpiarse el cuerpo. Foto: Instagram/@Cats_of_instagram

En ese sentido, la sensación de alivio que experimentan estos felinos está condicionada a que sus papilas penetren en el pelaje y lleguen a la piel. “Las papilas tienen que llegar hasta la piel para disolver los aceites y el resto de materiales. Los gatos persas tienen un pelaje demasiado grueso como para que penetren las papilas. Como no pueden llegar a la piel, el gato no se puede asear por completo”, reveló en 2018 el científico David Hu, coautor del estudio, al medio SINC.

Estas estructuras en su lengua también le son útiles para separar la carne del hueso al comer, según refiere la plataforma Muy Interesante. Asimismo, produce un efecto relajante en el gato cada vez que se lame el cuerpo.