¿Qué pasa con la vacante de un escolar que ingresó a una universidad, pero no puede iniciar clases?

Un nuevo año comienza y con él llegan nuevas oportunidades para los postulantes de las diferentes universidades a nivel nacional. La mayoría de casas de estudio abre sus puertas para los alumnos que están por finalizar el colegio, aunque hay algunas excepciones en las que los estudiantes pueden rendir el examen de admisión, incluso estando en grados menores.

En otras ocasiones, se ha podido ver cómo algunos escolares de primaria o primeros años de secundaria llevan a cabo esta complicada prueba, logrando superar a miles de concursante y accediendo a una vacante. Sin embargo, este cupo no necesariamente se mantiene para el colegial. Conoce qué es lo que sucede con dicho puesto obtenido.

¿Qué sucede con la vacante obtenida por escolares de corta edad?

Un detalle a tomar en cuenta es que solo un grupo mínimo de universidades permiten que los alumnos de grado menor a quinto año de secundaria postulen a algunas de sus facultades, tal como sucede con las universidades particulares.

Esto no sucede en las casas de estudios del Estado, por lo que un alumno de primaria podría inscribirse al examen de admisión en centros de estudios como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras opciones.

Sin embargo, si un escolar obtiene una vacante y no puede iniciar sus estudios universitarios de inmediato o el siguiente periodo, lo que sucede con ese cupo es que se pasa para la siguiente prueba.

¿Desde qué edad se puede postular a una universidad?

La gran mayoría de exámenes de admisión están dirigidos para adolescentes y jóvenes que culminaron el colegio, como también para aquellos estudiantes que se encuentran en quinto año de secundaria.

No obstante, en comparación con el grado académico, la edad no es un factor que determina si uno puede postular o no a una casa de estudios superiores. Cabe resaltar que los menores de edad que anhelan participar de este proceso deberán estar autorizados por sus padres par poder rendir la evaluación.

“No podemos impedir que los escolares se presenten a rendir su examen en las universidades, ellos quieren autoevaluarse y saber cuál es su capacidad académica”, señaló en 2019 Hernán Vildózola, de la Oficina de Admisión de la Universidad de San Marcos.