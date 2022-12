¿Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú? Conoce quién fue Francisca Zubiaga, ‘La Mariscala’

En los últimos cinco años, el Perú ha albergado en su línea histórica a seis presidentes. Quien ahora porta el fajín blanquirrojo es Dina Boluarte, una abogada que se ha convertido en la primera mujer en gobernar al país. Sin embargo, en torno a esta afirmación, existe un debate que vuelca los ojos al pasado: entre 1829 y 1833, ‘La Mariscala’ tomó decisiones importantes desde su rol de primera dama.

Su nombre de pila era Francisca Zubiaga y Bernales. Sabía cabalgar y dominar la espada y la pistola: demostró cada una de sus habilidades en el campo de batalla junto con su esposo, el entonces jefe de Estado Agustín Gamarra. ¿Su talento la posiciona como una presidenta? A continuación, los detalles.

¿'La Mariscala’ fue la primera presidenta del Perú?

La República le consultó a José Ragas, historiador peruano radicado en Chile, sobre la precisión de este título para con Francisca, también conocida como ‘Doña Pancha’:

“Esto es una cuestión más de carácter reivindicativo y me parece que está bien para visibilizar el rol que han tenido las mujeres en la política. (...) En ese sentido, lo que se sabe de Francisca Zubiaga es que tuvo bastante injerencia en las decisiones del Gobierno, pero creo que no es correcto llamarla la primera presidenta porque no fue elegida de manera constitucional”, sostiene el experto.

“De lo contrario, también tendríamos que considerar presidentas a otras mujeres que han tenido bastante influencia en el Gobierno. Por ejemplo, María Delgado de Odría durante la dictadura de Manuel Odría o, incluso, quizá a Nadine Heredia durante el Gobierno de Ollanta Humala. Hay que seguir visibilizando el rol político de las mujeres peruanas, pero lo adecuado es considerar a Dina Boluarte como la primera presidenta que llegó al mando por sucesión presidencial en diciembre de 2022″.

Tras la vacancia de Pedro Castillo, Dina Boluarte juró como la presidenta del Perú. Foto: difusión

Biografía de Francisca Zubiaga y Bernales, ‘La Mariscala’

Este importante personaje político nació el 11 de septiembre de 1803 en Cusco. Su padre era español, su madre cusqueña y fue la mayor de cuatro hermanos. Transitó la primera parte de su vida sometida a una preparación espiritual entre las paredes de un convento. Luego, en plena guerra emancipadora, se alejó de las devociones religiosas y contrajo nupcias con el general Agustín Gamarra, quien venía de una campaña triunfal en Ayacucho.

Primero fue ‘Doña Pancha’ y después ‘La Mariscala’. Se ganó este último apelativo por su valentía resaltante a la par de Gamarra, nombrado Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales. Su entereza, además, le otorgó protagonismo propio.

“Gobernó a hombres, condujo ejércitos, sembró odios, cautivó corazones; fue soldado audaz, cristiana fervorosa; estoica en el dolor, generosa en el triunfo, temeraria en la lucha”, escribió Abraham Valdelomar en la biografía “La Mariscala”, publicada en 1915. Pero no fue el único reconocimiento literario que le hicieron.

“Como Napoleón, todo el imperio de su belleza estaba en su mirada; cuánta fiereza, cuánto orgullo y penetración; con aquel ascendiente irresistible ella imponía el respeto, encadenaba las voluntades, cautivaba la admiración”, escribió Flora Tristán en “Peregrinaciones de una paria”, luego de que Francisca dirigiera la toma de Paria.

En 1834, los gamarristas se enfrentaron a una revuelta a favor del general Luis José de Orbegoso y ‘La Mariscala’, disfrazada de fraile, escapó por las azoteas de Arequipa. Con ese episodio, Francisca rompió con Gamarra. Él se fue a Bolivia y ella partió a Chile.