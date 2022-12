La vez que Lionel Messi pidió donaciones para personas sin hogar en su boda con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi ha logrado ocupar titulares a nivel internacional gracias a su habilidad en el ‘deporte rey’. Pero la popular ‘Pulga’ también llamó la atención de la prensa argentina y extranjera el día de su matrimonio con Antonella Roccuzzo, aunque no por su historia de amor, que inició cuando eran adolescentes, sino por el pedido que hizo el futbolista a favor de una ONG que ayuda a personas sin hogar.

Los invitados a la boda del integrante de la Albiceleste y la modelo quedaron sorprendidos al leer en el parte que la pareja decidió cambiar los regalos por una donación a la fundación Techo, la cual fábrica casas de emergencia en los diferentes asentamientos de Argentina. Terminada la celebración, la prensa dio a conocer cuánto fue el monto recaudado.

¿Cuál fue el pedido de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo a sus invitados?

Aunque el mensaje en las invitaciones del matrimonio de la pareja no fue del agrado de la prensa internacional, ya que especularon que iría para las arcas de Lionel Messi. Sin embargo, los cuestionamientos terminaron cuando la ONG Techo se pronunció sobre las donaciones que hicieron los 260 amigos de la ‘Pulga’ y la modelo, las cuales fueron criticadas por los programas argentinos.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo realizaron un pedido a favor de una ONG. Foto: El País

“Para transformar nuestra alegría en un acto de solidaridad, en lugar de un obsequio pedimos una donación a Techo”, rezaba la tarjeta de invitación a la boda de Messi y Antonella Roccuzzo. Además, traía impresa los pasos a seguir y las indicaciones para realizar la colaboración en efectivo o con un cheque a nombre de la ONG.

¿Cuánto recaudaron Lionel Messi y Antonella Roccuzzo para la ONG Techo?

A la boda del deportista y la modelo, que se efectuó en Rosario (Argentina) en junio de 2017, asistieron diversos personajes famosos del fútbol, entre ellos Gerard Piqué, quien gastó 15.000 dólares en una sala del casino City Center, que fue habilitado para los invitados del matrimonio.

La ONG Techo agradeció el gesto de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Foto: Techo Argentina/Twitter

Así, la directora de Techo Rosario, Emilia Portis, reveló cuál fue la suma total del dinero recibido e hicieron una convocatoria.