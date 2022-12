El Mundial Qatar 2022 ha generado un gran interés hacia la nación que es sede y que se ubica en Medio Oriente. Sus imponentes estadios y la moderna arquitectura de sus ciudades han dejado sorprendidos a los espectadores del certamen.

El país, que basa su economía en el petróleo y gas natural, contradictoriamente a lo que se cree, no es considerado un país productor, puesto que importa gran cantidad de bienes de consumo y productos industriales. En esta nota, conoce cuáles son los principales insumos que favorecen las relaciones comerciales entre Perú y Qatar.

Intercambios comerciales entre Perú y Qatar

Según dio a conocer la Asociación de Exportadores (ADEX), los productos peruanos con mayor demanda en Qatar sumaron un total de US$ 491.676 entre los meses de enero y septiembre del presente año. Este monto representa un incremento de 72,3% en relación al mismo periodo del año anterior, cuando las exportaciones lograron US$ 285.420.

Las relaciones bilaterales entre ambas naciones datan del 2014, año en el que Ollanta Humala formalizó un acuerdo con el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, emir del país asiático. Posteriormente, el vínculo se reforzó durante el gobierno de Martín Vizcarra, con lo que se demostró que, a pesar de no existir un tratado de libre comercio, ambas naciones sostienen nexos de cooperación, los cuales reafirman lo siguiente:

Mejoramiento de procesos de tratados e instrumentos internacionales.

Cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas

Eliminación de los requerimientos de visa para pasaportes diplomáticos y especiales.

Mecanismo de cooperación con el Instituto Nacional de Defensa Civil para el intercambio de experiencias en atención a desastres naturales y ayuda humanitaria.

¿Qué productos importa Qatar de Perú?

En relación al intercambio comercial entre ambos países, se da principalmente entre cuatro subsectores. El primero de ellos es el agroindustrial, que suma US$ 190.370, seguido del químico con US$ 143.771, maderero con US$ 138.918 y prendas de vestir con US$ 18.616.

El producto con mayor demanda es la madera moldurada con US$ 138.918, el segundo producto son los frutos que conocemos como granadas (US$ 57.183), seguido de la quinua (US$ 54.262), en cuanto lugar se ubican los medicamentos para uso veterinario (US$ 39.720) y finalmente las semillas y frutos oleaginosos (US$ 36.537).

Aun con estos montos, es preciso mencionar que Perú no se encuentra entre los primeros proveedores de Qatar, puesto que en el 2021 fue el proveedor mundial n.º 85 de dicha nación, y el n.º 8 nivel de Sudamérica, por detrás de Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.