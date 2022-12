Ley seca: ¿te pueden multar por beber en esta segunda vuelta de las elecciones 2022?

El domingo 4 de diciembre se realizará en nueve regiones del país la segunda vuelta de las elecciones regionales y participarán en ella más de 6 millones de ciudadanos. Sin embargo, una de las restricciones impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la ley seca, la cual es importante cumplir para el correcto desarrollo de los comicios.

AQUÍ podrás conocer todo acerca de la ley seca, cuándo empieza y qué día culmina.

Ley seca elecciones 2022: ¿qué sucede si la autoridad me encuentra incumpliendo la norma?

De acuerdo a la ley seca, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) menciona que las personas que no respeten la norma serán sancionadas con pena de cárcel no mayor de seis meses, pagar una multa no menor a los S/ 3.075 soles y una pena accesoria de inhabilitación, que consiste en incapacitar al condenado para el ejercicio de las funciones que cumple .

Además, las autoridades correspondientes llevan a cabo un recorrido 48 horas antes por todas las calles de Lima y regiones con la finalidad de hacer hincapié a los vendedores de la entrada en vigencia de la norma.

¿Qué es la ley seca?

La ley seca forma parte de las restricciones que disponen las autoridades del Perú cuando se están por desarrollar comicios electorales y tiene como principal función prohibir la venta de bebidas alcohólicas con el propósito de evitar cualquier tipo de percances en el comportamiento de las personas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde este lunes 28 de noviembre empezaron a regir las restricciones electorales en nueve regiones del país. Foto: tvperu

¿Cuándo empieza y cuándo termina la ley seca?

Desde el lunes 28 de noviembre comenzaron a regir las restricciones electorales en las nueve regiones de país, en las cuales se llevará cabo la segunda vuelta regional para elegir a sus gobernantes y vicegobernadores, indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Agregado a ello, estará prohibido la venta de bebidas alcohólicas desde las ocho de la mañana del sábado 3 de diciembre hasta las ocho de la mañana del lunes 5 de diciembre , de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

La norma menciona que “desde las 8.00 a. m. del día anterior al día de la votación hasta las 8.00 a. m. del día siguiente de las elecciones no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio”

La venta de cerveza y otros licores está prohibida durante la Ley seca. Foto: Andina

Ley seca: ¿en qué regiones aplica?

Las segunda vuelta se dará en las regiones de: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.