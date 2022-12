¿En qué regiones hay segunda vuelta este 4 de diciembre?

La segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 será este domingo 4 de diciembre y contará con 3.400 locales de votación. Este proceso, que solo tendrá la participación de algunas regiones, en la mayoría de casos, los ciudadanos deberán acudir a sufragar al mismo lugar de la primera vuelta.

¿Qué regiones tendrán segunda vuelta?

En esta segunda vuelta electoral del 4 de diciembre participa Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima provincias, Moquegua, Pasco y Piura. En estas regiones ninguna de las agrupaciones superó la valla del 30% de votos exigidos por la ley electoral.

¿Qué pasa si no voto en estas elecciones?

Como el sufragio es un deber ciudadano, no acudir a la conclusión de este proceso electoral podría generar una multa. Asimismo, si no acudiste a la primera vuelta y no puedes acudir a esta, la multa sé acumula como una más. Los montos que deberás pagar son los siguientes, según la Ley n.º 28859:

- S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

- S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI

- S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI

- S/ 230 por no asistir como miembro de mesa

- S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

¿Qué candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta?

Amazonas

- Gilmer Horna (Sentimiento Amazonense Regional)

- Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense).

Cajamarca

- Roger Guevara Rodríguez (Somos Perú)

- Andrés Villar Narro (Frente Regional de Cajamarca).

Callao

- Miguel Cordano Rodríguez (Contigo Callao)

- Ciro Castillo Rojo Salas (Más Callao).

Cusco

- Werner Salcedo Álvarez (Somos Perú)

- Edy Cuéllar Margholt (Inka Pachakuteq).

Lambayeque

- Alexander Rodríguez Alvarado (Alianza para el Progreso)

- Jorge Pérez Flores (Somos Perú).

Lima Provincias

- Rosa Vásquez Cuadrado (Unidad Cívica Lima)

- José Bautista (Patria Joven).

Moquegua

- Jaime Rodríguez Villanueva (Kausachun)

- Gilia Gutiérrez Ayala (Somos Perú).

Pasco

- Zumel Trujillo Bravo (Pasco Verde)

- Juan Chombo Heredia (Somos Perú).

Piura

- Reynaldo Hilbck Guzmán (Unidad Regional)

- Luis Neyra León (Contigo Región).