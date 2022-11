Rebeca Escribens: ¿cómo inició su romance con su esposo, Carlos, y cuánto tiempo llevan juntos?

Rebeca Escribens, popular por ser la conductora del segmento de “América espectáculos”, del noticiero matinal de América TV, suele mantener su vida familiar bajo cuatro llaves. Así, su relación con su esposo Carlos no ha sido la excepción.

Sin embargo, la también actriz de producciones nacionales ha relatado algunos espacios de su romántica historia junto a su compañero de vida, Carlos. Conoce cómo empezó su historia de amor y el tiempo que llevan uno al lado del otro.

¿Cómo inició el romance entre Rebeca Escribens y su esposo, Carlos?

Rebeca Escribens no es de mostrar mucho la relación sentimental que vive junto a Carlos, por lo que siempre que puede cubre el rostro de su amado y evita cualquier tipo de exposición.

Sin embargo, en una ocasión en la que se encontraba en el programa que tiene con sus amigas y compañeras Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky, se animó a contar cómo conoció a su esposo.

Rebecca Escribens y su esposo Carlos. Foto: composición LR/captura/Instagram/@dona_rebe/captura/YouTube

De acuerdo con el testimonio de Escribens, ella conoció a Carlos en un matrimonio que la reunió con amigos que tenían en común.

“Nos conocimos en un matrimonio de unos amigos en común. Él pasaba caminando con un gran amigo de nosotros que se paró a conversar conmigo toda la noche, mientras que Carlos (su pareja) parecía el guardaespaldas de mi amigo. No hablaba, no me pidió el teléfono”, recordó.

Para ese entonces, su ahora esposo vivía en Europa, por lo que desconocía que Rebeca pertenecía a los rostros más conocidos de la TV, por lo que todo fluyó con naturalidad. Inclusive, esa fue una de las cualidades que le llamó la atención.

“Él estaba indiferente total. Lo que pasaba es que acababa de llegar de España y no sabía si yo era una persona pública o no, y eso fue lo que me gustó, porque me trató como un ser humano común y silvestre”, confesó.

Rebeca Escribens ha preferido en algunas ocasiones ocultar el rostro de Carlos, su esposo. Foto: composición LR/captura/Instagram/@dona_rebe

¿Cuánto tiempo lleva Rebeca Escribens con su esposo Carlos?

Rebeca Escribens, en el programa difundido el 29 de mayo de 2022 mediante la plataforma digital de YouTube, señaló que lleva junto a Carlos alrededor de 17 años, ya que le propuso ser novios un 4 de setiembre de 2005.

Inicialmente, ambos optaron por salir juntos durante dos semanas. Posterior a ello, formalizaron la relación. La conductora de TV no dudó en ese entonces en resaltar la admiración que le tiene a su esposo y padre de su segundo hijo.