¿Por qué las palomas no se electrocutan al posarse en los cables de luz?

El panorama común en algunas ciudades como Lima, en Perú, es observar a decenas de palomas colgadas en los cables de luz, en algunas ocasiones inclusive durmiendo. Ante esto puede surgir la interrogante del cómo logran realizar dicha actividad sin electrocutarse.

Que una paloma logre estar sobre el cableado eléctrico público, va más allá de una curiosidad o misterio sin resolver. Conoce el porqué estas aves pueden posarse sobre los cables sin electrocutarse.

¿Por qué las palomas no se electrocutan al posarse en cables de luz?

Algunas versiones señalan que la razón por la que las palomas no se ven afectadas por la electricidad al posarse sobre los cables responde a la fisionomía de las aves o al aislamiento de los cables de luz; sin embargo, estas respuestas a la interrogante están erradas. Las palomas no se electrocutan, no por las almohadillas que poseen o porque el cableado cuente con aislantes extra de protección.

Para responder a la interrogante del por qué algunas palomas no se ven lastimadas al estar expuestas a los cables de luz nos ayudaremos de la física. La razón principal por la que estas aves no se hieren por la electricidad es debido a su tamaño pequeño, ya que solo pueden tener contacto con el cable sobre el que están posados y si extienden las alas no corren el riesgo de entrampar uno de sus flancos con otra corriente eléctrica.

Las palomas no se electrocutan debido a la resistencia a la electricidad que tienen sus cuerpos. Foto: composición LR/Freepik

Si el ave topara alguna otra zona diferente al cable sobre el que está posado, causaría un cortocircuito. En cuando a la corriente eléctrica, suele elegir un solo camino a seguir de múltiples posibilidades; sin embargo, ello también dependerá de la resistencia electrónica. A mayor resistencia, menor será la cantidad de energía eléctrica que atraviese por ella.

Es de esta manera que los electrones de la corriente eléctrica van a preferir seguir su camino en lugar de atravesar todo el cuerpo del ave postrada sobre el cable, así que no la legan a electrocutar. Puede que alguno que otro electrón llegue atravesar al pájaro, pero este casi ni es sentido por el umbral de sensibilidad del plumífero.

El fenómeno también se puede explicar gracias a la ley de Ohm, en el que el flujo de corriente a través de un circuito es proporcional a la diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje. La diferencia de potencial entre las patas del pájaro es muy pequeña, por lo que solo una mínima fracción de corriente pasa desde el cable a su cuerpo.