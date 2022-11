¿Por qué varios artistas acusan a Mariah Carey de ‘robarse’ la Navidad?

Navidad está a la vuelta de la esquina y un clásico que vuelve a sonar en está época del año es “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey.

Actualmente, la cantante continúa facturando por el single que fue lanzado en 1994. Esta es una de las razones por la cual se ha autocatalogado como la ‘Reina de la Navidad’.

Sin embargo, no solo la canción habría infringido derechos de autor, también Carey estaría siendo criticada por querer “monopolizar” la Navidad.

Mariah Carey habría copiado melodía de su canción

En junio de este año, los medios de comunicación como la BBC y The Washington Post dieron a conocer que la cantante se encontraba atravesando una demanda por “infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto” por su canción “All I want for Christmas is you”.

El compositor Andy Stone indicó que él coescribió una melodía con el mismo nombre de la canción de Carey y, aunque se notan diferencias musicales, el demandante aseguró que Mariah nunca le pidió permiso para usarla.

¿Por qué Mariah Carey es acusada de ‘robarse’ la Navidad?

No solo la demanda por no respetar los derechos de autor le ha traído problemas a la estrella pop. También se supo que Mariah intentó registrar el apodo ‘Reina de la Navidad (QOC)’ y ‘Princesa de la Navidad’ ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia le denegó la solicitud luego de que varias cantantes de la industria musical protestaran y la acusarán de querer capitalizar la festividad.

Mariah Carey fue duramente criticada por su intento de patente. Foto: Instagram/mariahcarey

“Creo firmemente que ninguna persona debería aferrarse a nada en torno a la Navidad o monopolizarla de la forma en la que Mariah pretende hacerlo a perpetuidad. Eso no es lo correcto. La Navidad es para todos. Está pensada para compartirla, no para poseerla”, fue lo que dijo la artista Elizabeth Chan, quien también ha sido catalogada como la ‘Reina de la Navidad’.

A pesar la polémica, parece que todas las críticas no afectaron a la cantante, pues Mariah fue una de las elegidas para dar inicio de forma oficial a la temporada navideña 2022 en Nueva York.