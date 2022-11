¿Cómo fue el trágico final de los Moche y qué tuvieron que ver el fenómeno El Niño y los volcanes?

Procopio, ilustrado griego y compañero de Belisario en las guerras contra los vándalos, dijo esto sobre el año 536: “los rayos del sol eran débiles y la luna ya no tenía esplendor. Las manzanas estaban duras y las uvas agrías. El invierno no tenía tormentas, la primavera no era suave y el verano no era caluroso”.