Cristiano Ronaldo: ¿cuándo surgió el famoso “Siuuu” del goleador de Portugal?

Cristiano Ronaldo no solo destaca por su talento con el balón, sino también por la particularidad con la que celebra sus goles en diferentes competiciones, como las del Mundial Qatar 2022. El delantero de la selección de Portugal suele pronunciar su famoso ”Siuuu” cada vez que anota un tanto. Esta frase se ha hecho popular en todo el mundo a tal punto que incluso jugadores de otros equipos y combinados nacionales emulan su frase luego de anotar.

El ahora exjugador del Manchester United ha vuelto a romper un récord. Esta vez en la Copa del Mundo, ya que en su debut contra Ghana se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un tanto en cinco mundiales.

¿Cómo surgió el popular “Siuuu” de Cristiano Ronaldo?

Ya sea en una final de Champions League, en una Eurocopa u otro algún evento deportivo, cada vez que CR7 anota un gol, sus fans disfrutan de ver su emblemático salto que lo acompaña con la célebre frase “Siuuu”.

Pero, para sorpresa de muchos, esta celebración no fue planeada de antemano ni tampoco se trató de una estrategia de marketing, sino que fue más bien un gesto espontáneo de alegría que realizó en un partido en que anotó con el Real Madrid. A pesar de esto, miles de los seguidores del delantero suelen denominarlo ‘Cristiano Siuuu’ a modo de afecto.

El delantero de Portugal acostumbra acompañar sus celebraciones con su emblemática frase 'Siuuu'. Foto: AFP

¿Cuándo Cristiano Ronaldo dijo “Siuuu” por primera vez?

El primer “Siuuu” que gritó Cristiano Ronaldo al anotar un gol en un partido fue el 8 de agosto de 2013. Aquel día, el Real Madrid, equipo en el que el luso jugaba, se enfrentó al Chelsea en el Sun Life Stadium de la ciudad de Miami, en el país norteamericano.

“Estaba en Estados Unidos y jugamos contra Chelsea. Y no sé de dónde salió todo con la celebración. Solo marqué el gol e hice como el gesto (’Siuuu’) para celebrar. Todo fue muy natural”, señaló el delantero portugués en 2018.

Cristiano Ronaldo identificó pronto que su celebración conectaba con el público y sus seguidores, por lo que decidió convertirlo en una frase personal que lo diferencia del resto.

“Desde ese momento comencé a hacerlo más y cuando los aficionados me veían me decían: ‘Cristiano, Siuuu’. Desde ahí me di cuenta de que la gente recuerda mucho a Cristiano por esa celebración. Así que decidí seguir”, recalcó.

Cristiano Ronaldo utiliza como una marca que lo distingue el célebre grito 'Siuuu'. Foto: EFE

Récord de goles de Cristiano Ronaldo en los mundiales de fútbol

Cristiano Ronaldo también se caracteriza por haber obtenido varios récords históricos en su carrera como futbolista. Por ejemplo, tras anotar un gol en el debut de la selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022, el delantero se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un tanto en cinco ediciones de la Copa del Mundo.