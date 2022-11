¿Por qué el Mundial Qatar 2022 es considerado el más odiado de la historia?

La Copa del Mundo despierta fuertes emociones en miles de personas que disfrutan jugar o ver fútbol. Así, Qatar 2022 no ha sido la excepción; sin embargo, lejos de generar sentimientos positivos, se ha convertido para muchos en el mMundial más odiado de toda la historia. A pesar de la millonaria inversión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) —es considerada la edición más cara de todos los tiempos—, el certamen no se ha librado de ser el centro de serios cuestionamientos.

A continuación, te detallamos las principales razones por las que el Mundial Qatar 2022 ha despertado la indignación internacional de cientos personas y organizaciones.

¿Por qué Qatar 2022 es el mundial más odiado de la historia?

Los cuestionamientos respecto al Mundial Qatar 2022 surgieron desde la elección del país como sede del torneo. Esto debido a que la nación árabe estaría vinculada en un presunto plan de sobornos por parte de altos miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA.

Según reveló la prensa europea, el ahora expresidente de la federación qatarí Mohammed Bin Hammam sobornó con 3.6 millones de dólares a integrantes de la máxima entidad internacional de fútbol a cambio de sus votos para elegir a Qatar como sede de la Copa del Mundo.

El escándalo generó que Joseph Blatter sea retirado del puesto de presidente de la FIFA. Las investigaciones también generaron que Michael Platini deje el cargo de titular de la UEFA, mientras que Jérôme Valck se vio en la necesidad de abandonar su puesto de secretario general de la FIFA.

Mohammed Bin Hammam fue acusado de sobornar a miembros de la FIFA para que se elija a Qatar como sede del mundial 2022. Foto: AFP

Ausencias de futbolistas en el Mundial Qatar 2022

Pero el escándalo de corrupción no es el único por el que el Mundial Qatar 2022 es el más odiado de la historia. Otra de las razones por las que esta edición de la Copa del Mundo no ha sido bien recibida por los aficionados es la gran cantidad de jugadores de élite que no están presentes en la competición, principalmente por lesión.

En el caso de Francia, el último ganador del torneo, las principales figuras ausentes son Karim Benzema, N’Golo Kanté y Paul Pogba. En el caso de Alemania, Timo Werner y Marcos Reus también quedaron descartados del certamen.

En Brasil, una de sus principales bajas es Philippe Coutinho. Por su parte, Estados Unidos tuvo que prescindir de Chris Richards. Asimismo, en Argentina el principal ausente es Giovania Lo Celso, mientras que en México es Jesús Corona.

Derechos de trabajadores en Qatar

Otro factor que ha desencadenado la indignación de personas alrededor del mundo son las precarias condiciones laborales a las que se ven expuestos los trabajadores en Qatar.

El país árabe cuenta con la carrera de caballos como deporte nacional, lo cual llevó a contratar inmigrantes, quienes fueron sometidos a tediosas y largas jornadas de trabajo de al menos 14 horas con descansos de tan solo 30 minutos. Estas personas también sufrieron abuso físico y verbal, además de que tuvieron una alimentación escasa. Esto generó la muerte de al menos 6.500 de estas personas.

Las autoridades en Qatar han sido señalado por vulnerar los derechos de trabajadores inmigrantes. Foto: AFP

Violencia hacia las mujeres en Qatar

Las mujeres en Qatar están sometidas a lo que se denomina la ‘tutela’. Este mecanismo otorga a los hombres el poder de tomar las decisiones claves sobre las vidas femeninas. Dicha situación invalida cualquier decisión que ellas puedan tomar por sí mismas.

En el caso de las mujeres solteras que tienen menos de 25 años, el sistema se aplica de forma mucho más estricta. Incluso, se les imposibilita de viajar al extranjero sin previo permiso de un hombre.

Es por todos estos factores que al Mudial Qatar 2022 se le considera como el más odiado de la historia y viene generando la crítica de diferentes sectores y organizaciones a nivel internacional.