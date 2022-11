¿Cómo logró la peruana Karla Chang ser animadora técnica en “Encanto”, la ganadora de un Oscar?

Disney tiene en su haber una gran lista de películas que han conquistado a grandes y chicos en todo el mundo, pero detrás de ellas están los expertos que hacen posible estos proyectos cinematográficos. La peruana Karla Chang González logró realizar uno de sus sueños, pues pasó de ser espectadora a trabajar como animadora técnica en la cinta “Encanto”.

La cinta que estuvo inspirada en la historia, geografía y cultura colombiana ganó un Oscar en la categoría de mejor película de animación y tuvo en su equipo de trabajo a la peruana. A continuación, te contamos en qué otros proyectos de Disney participa Karla Chang González.

¿Cómo llegó Karla Chang González a trabajar en Disney?

El interés de Karla Chang por el arte empezó cuando era niña e iba a las salas de cine para ver alguna película animada. Con el pasar de los años, la peruana llegó a la conclusión de que quería trabajar en proyectos cinematográficos que lleguen a la gente y, para ello, estudio animación digital en la Universidad de Texas A&M.

Karla Chang González comparte con sus seguidores sus trabajos de animación. Foto: Karla Chang/Instagram

“Desde chiquita siempre me encantó todo lo relacionado con el arte, era muy creativa y me encantaban las películas de Disney como ‘La Sirenita’ y ‘Enredados’. Entonces, me di cuenta que quería trabajar en películas que conecten emocionalmente con el público” , expresó a Andina.

Karla Chang González, quien es natal de Lima, pero desde niña se mudó a Estados Unidos con sus padres, se licenció en Ciencias en Visualización. Tras ello, la artista logró ingresar al estudio de Disney, lo cual fue un proceso natural, pero nunca imaginó diseñar para la película que ganaría un Oscar.

“Entré a un programa de attending, el cual es para personas recién graduadas. Así es como pude ser parte de ‘Encanto’, esta fue mi primera película , en la que le di los movimientos al cabello, la ropa; además, trabajo en el movimiento de los personajes para que puedan reflejar sus emociones”, detalló la peruana a agencia Andina.

¿En qué otros proyectos participa Karla Chang González?

La especialista en animación digital comparte con sus seguidores mediante sus redes sociales sus experimentos y avances con personajes animados. Además, Karla Chang González cuenta con una página web, en la que muestra todos sus trabajos profesionales.

Karla Chang González se licenció en Ciencias en Visualización en la Universidad de Texas A&M. Foto: Karla Chang

“Como artista técnico, me encanta resolver problemas y busco constantemente formas de optimizar las tareas repetitivas y trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Actualmente, soy TD de personajes en Walt Disney Animation Studios. He hecho CFX en el largometraje ‘Encanto’, así como en ‘Baymax’ y ‘Zootopia’, que se estrenará en Disney+”, señala en su página oficial Karla Chang.