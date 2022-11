Regresas de un largo y pesado día de trabajo y lo primero que haces es abrazar a tu gatito, por lo que este, en respuesta, emite un sonido similar a una vibración. Sabes que está a gusto contigo, pero ¿conoces realmente por qué y cómo lo hacen? Este último punto era un misterio hasta que finalmente se determinó en los años 90. Para saber más detalles conversamos con la médico veterinaria Ana Martínez, quien labora actualmente en el hospital veterinario Los Dominicos.

Los gatitos emiten este sonido debido a movimientos en sus cuerdas vocales y diafragma. Foto: National Geographic

¿Cómo se produce el ronroneo de los gatos?

Un estudio de 1991 publicado en Journal of Zoology concluyó que el ronroneo sale de la laringe del gato.

Cuando los mininos respiran, dilatan y contraen la glotis, el área que rodea las cuerdas vocales, de forma rápida y rítmica. “Cuando el gato inhala, el aire toca esos músculos (diafragma y laringe) y estos se mueven 20 o 30 veces por segundo. Lo que tú escuchas sería como el eco de ese movimiento”, precisó Martínez.

¿Por qué los gatos ronronean?

Los gatos realizan este sonido por varias razones. Una de ellas, y probablemente la más conocida, es cuando se sienten a gusto con la persona que le brinda cariño. Sin embargo, es importante saber que ellos también pueden hacer esta vibración en situaciones no placenteras.

Un estudio de 2001 publicado en The Journal of the Acoustical Society of America mostró que los gatos domésticos, además de otras especies como pumas y guepardos, podían ronronear a frecuencias óptimas para aliviar el dolor e incluso reparar los huesos.

Los gatitos también ronronean si están adoloridos. Foto: Global Mascota

¿Qué significa cuando un gato ronronea mucho?

La médico veterinaria nos indica que un gato ronronea por varias razones.

Porque se siente a gusto.

Porque tienen miedo.

Porque están asustados.

Porque tienen dolor.

Además, Martínez nos comenta que algunos gatitos emiten este sonido cuando están agonizando. Por ello, la especialista resalta la importancia de prestar atención a las expresiones del gatito para identificar el real motivo. De hecho, nos informó que existen aplicaciones para hacer este procedimiento más fácil.

¿Cómo saber si mi gato está enfermo o con dolor?

La médico veterinaria nos informó que Feline Grimace Scale, aplicación disponible para cualquier smartphone, puede usarse como herramienta para la evaluación del dolor agudo en gatos basado en cambios en las expresiones faciales.

De acuerdo a la información proporcionada por la aplicación, esta ha sido sometida a una rigurosa validación científica y utiliza tanto una evaluación basada en imágenes como en tiempo real.

La aplicación Feline Grimace Scale puede ayudarte a determinar si tu gatito está adolorido. Foto: Google Play/ Feline Grimace Scale

¿El ronroneo de gatos es curativo?

Ana Martínez nos comenta que algunos ronroneos son instintivos y otros son voluntarios.

“Cuando las personas tienen arritmias, los gatos se pueden posar sobre el pecho de ellas y empiezan a ronronear de forma voluntaria. Esto ayuda a que el corazón lleve un ritmo adecuado”, sostiene Martínez.

“Hay estudios que indican que el ronroneo de los gatos puede ayudar con los problemas del corazón y también con problemas de insomnia”, precisa.