¿Qué pasó con Twitter y por qué cerró sus oficinas temporalmente?

A finales de octubre, el multimillonario Elon Musk finalizó la compra de Twitter y una de sus primeras acciones fue despedir a los altos mandos de la compañía con el motivo de buscar cambios significativos. Semanas más tarde, las oficinas cerraron temporalmente para sorpresa de los usuarios. ¿Twitter continuará?

Luego de que Elon Musk se convirtiera en el dueño de Twitter, este comenzó a despedir a trabajadores como parte de una purga masiva que, según el magnate, aseguraría una nueva etapa para la empresa.

¿Por qué renunciaron los trabajadores de Twitter?

El jueves 17 de noviembre el hecho pasó a mayores, pues Musk dio un ultimátum a los trabajadores indicando que deberían prepararse para laborar largas jornadas a alta intensidad o de lo contrario tendrían que marcharse de la compañía con tres meses de indemnización por despido.

Como reacción inmediata, casi un 50% de los 7.500 trabajadores renunciaron a sus puestos de trabajo al no estar de acuerdo con la nueva directiva de Elon Musk.

Elon Musk anunció drásticas medidas para sus empleados en Twitter y, miles de ellos no estarían de acuerdo y amenazan con el cierre definitivo de la red social. Foto: AFP

¿Por qué Twitter cerró sus oficinas temporalmente?

El viernes 18 de noviembre, la BBC difundió un nuevo anuncio por parte de Twitter que confirmaría el cierre temporal de la compañía:

“Hola, de manera inmediata estamos cerrando temporalmente nuestras oficinas y todas las credenciales serán suspendidas. Las oficinas reabrirán el lunes 21 de noviembre. Gracias por su comprensión. Por favor, continúen cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar. Esperamos trabajar con ustedes en el futuro emocionante de Twitter”.

Twitter envió un comunicado a sus trabajadores sobre el cierre temporal de la empresa. Foto: BBC

Aunque la empresa no brindó una razón aparente tras el cierre de las oficinas de manera temporal, fuentes cercanas a la compañía señalan que esto se debería a la poca confianza existente de Elon Musk frente a los trabajadores. Por ello, el magnate decidió resguardar la plataforma al prohibir el ingreso del personal a las oficinas.

A pesar de la renuncia masiva, Twitter continúa funcionando con normalidad y no se ha anunciado un cierre de la red social. Por el contrario, un extrabajador anónimo declaró para BBC que no se encontraba preocupado por el futuro de la empresa: “La mejor gente se está quedando, así que no estoy nada preocupado”.