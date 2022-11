“El gran varón” de Willie Colón: ¿de qué trata una de las pocas canciones que abordan el VIH?

En 1989, Willie Colón publicó su disco “Top secret”, en el que resaltó el sencillo “El gran varón”. A pesar de que Colón tenía casi 20 años de carrera artística entonces, su habilidad para interpretar temas tan duros y tragedias en salsas seguía intacta.

Aunque tenía ritmo tropical y con una instrumentación colorida, “El gran varón” hablaba de una tragedia familiar tocada por el VIH. ¿Cuál es la historia de esta canción?

¿De qué trata “El gran varón” de Willie Colón y Omar Alfanno?

Hoy fue tendencia en Twitter “#NacióSimón”, en referencia a Simón de la canción “El gran varón” de Willie Colón.

La historia de la canción es sobre Simón, el hijo de un don Andrés, quien fue criado en el seno de una familia de la época de los 50 y, por ende, estaba sujeto a ciertas actitudes que el padre de Simón esperaba de él como hombre. De ahí el nombre de la canción, pues su padre quería que Simón fuera “un gran varón”.

Sin embargo, Simón viaja a Estados Unidos e inicia su transición a mujer. Esto hace que su padre se separe de él. Cuando quiere recobrar la comunicación con Simón, se entera de que este ha muerto de una “extraña enfermedad”.

Willie Colón es uno de los mayores representantes vivos de la salsa. Foto: Agencia AFP

Esa extraña enfermedad fue causada por el VIH, y en esa época, en los 80, se creía que era una enfermedad que solo se transmitía dentro de la comunidad LGTBIQ. Además, en 1986, cuando se menciona que muere Simón en “El gran varón”, era una enfermedad, en efecto, “extraña”, dado que se conocía muy poco sobre ella.

La canción de Willie Colón advierte sobre dejarse llevar por prejuicios, sobre todo si es para aceptar a una persona que uno ama y es parte de su familia. “El que nunca perdona tiene destino cierto, de vivir amargos recuerdos en su propio infierno”, canta Colón hacia el final del tema.

Si bien “El gran varón” es una canción de su tiempo, en que no se tenía un entendimiento ampliamente difundido sobre las personas transgénero y homosexuales, la canción igual tocó estos temas, además del VIH, frontalmente y desde un enfoque humano.

¿Quién era Simón, “El gran varón”?

Esta canción salió en el disco de Willie Colón; sin embargo, fue escrita por Omar Alfanno. Fue un amigo de Omar Alfanno, así lo llama él, quien inspiró la canción.

“Está basada en una historia verídica de un amigo que estudió conmigo el bachillerato. Después de un tiempo me enteré de su drama. A él le hacían mucho bullying y no había podido salir del clóset porque, en los 60, 70, declararse gay era algo que solo hacía un héroe”, comentó el compositor al diario Al Día.

Omar Alfanno es un músico y escritor de canciones panameño. Foto: Radio Nacional de Colombia

Debe acotarse que Alfanno también señaló que él creía que Simón era “un hombre que no aceptó su realidad y siempre soñó con ser mujer, pero no pudo ser feliz en ninguno de los bandos”. Igualmente, agregó que “la reflexión también va por parte de aquellos padres que rechazan a sus hijos. Creo que el deber de uno es siempre guiarlos y acompañarlos. Al final, el padre de mi amigo se muestra arrepentido, pero ya era demasiado tarde. El deber ser lo llamó cuando no había nada que hacer”.

“Este caso, recalco, ocurre en una época en la que la comunidad gay era cruelmente tratada. Ni siquiera se conocía el sida. Por eso la letra dice: ‘De una extraña enfermedad murió Simón’”, concluyó Alfanno.