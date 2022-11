¿Cómo es la vida actual de Cyndi Lauper, la cantante ochentera que era comparada con Madonna?

Cyndi Lauper se hizo conocida en la década de los 80 luego de estrenar temas como “Time after time” y “Girls just want to have fun”, ambos forman parte de su álbum debut, “She’s so unusual”.

En dicha época, fue comparada en más de una oportunidad con Madonna debido a que ambas hacían música pop y tenían una personalidad extrovertida y desenfrenada.

Actualmente, Cyndi Lauper se encuentra alejada de los escenarios, pero muy presente en las redes sociales, en las que hace activismo a favor de los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

¿Quién es Cyndi Lauper?

La cantante y compositora alcanzó la fama después de ser parte del grupo musical Blue Angel. Posteriormente, inició su carrera como solista en 1983, año en el que estrenó su álbum debut, “She’s so unusual”.

Cuatro de sus canciones de dicho disco alcanzaron los primeros puestos de la lista Billboard 200.

A lo largo de su carrera ha sacado 11 álbumes de estudio y el último fue “Detour”, lanzado en 2016.

¿Por qué Cyndi Lauper es comparada con Madonna?

Debido a que ambas cantantes fueron exitosas en la época de los 80 y creaban canciones con letras que empoderaban a las féminas y hablaban sobre temas tabú, en más de una oportunidad fueron comparadas por la industria musical.

Al respecto, Cyndi Lauper dijo en 2019, durante una entrevista con Shelli Sonstein, que siempre admiró a Madonna y que, cuando hizo “Like a prayer”, la amó porque enfrentó a la Iglesia Católica.

Además, indicó que todas las personas tienen diferentes habilidades, pero que, desafortunadamente, la industria de la música suele enfrentar a las mujeres contra mujeres.

¿Qué hace actualmente Cyndi Lauper?

Con 69 años de edad, Cyndi Lauper continúa manteniendo su misma personalidad y apariencia característica por llevar el cabello de colores.

A través de su cuenta de Instagram y TikTok, la compositora se muestra haciendo activismo a favor de los derechos fundamentales de las mujeres. Al modificar la letra de su tema más conocido “Girls just want to have fun”, creó la frase “Girls just want fundamental rights” (”Las chicas solo quieren derechos fundamentales”).

Además, mediante su fundación True Colors Fund, lanzó en 2010 la campaña “Give a damn”, iniciativa para “educar en el avance de la igualdad para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales”.

Hasta la fecha, se encuentra comprometida con la causa.