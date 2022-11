¿Por qué Sia no se deja ver la cara y qué tendría que ver David Guetta con esta decisión?

Sia se ha labrado una carrera exitosísima en el mundo de la música con varios sencillos que resuenan en todo el mundo; sin embargo, un halo de misterio rodea a la artista que se niega a mostrar su rostro en eventos públicos.

La también compositora ha vendido millones de discos, pero son contadas las apariciones que realiza en programas de televisión y tampoco es frecuente verla protagonizando la portada de alguno de sus discos o singles.

¿David Guetta tuvo algo que ver en la decisión de Sia de no mostrar su rostro?

La intérprete no es nueva en el mundo de la música. En la década de 1990, formó parte de una banda de jazz local llamada Crisp, para lanzarse como solista poco después. Durante este tiempo no ocultaba su rostro en absoluto. A menudo se presentaba en el escenario con la cara al aire libre, como lo haría cualquier artista.

Pese a esto, Sia decidió dedicarse por completo a ser compositora, con lo cual ganó gran fama al escribirles éxitos a Beyonce y Rihanna. También decidió proponerle a Alicia Keys que grabara “Titanium”, una canción en la que había estado trabajando.

La australiana grabó un demo para presentárselo a Keys, pero esta rechazó el tema incluso antes de entrar al estudio de grabación. Pese a esto, David Guetta quedó interesado en “Titanium” y decidió publicarla sin la autorización de Sia. La canción fue un éxito internacional, pero la cantautora no estaba para nada feliz.

“Ni siquiera sabía que esto iba a pasar y estaba muy molesta. Como me acaba de retirar, estaba intentando ser una compositora pop, no una artista”, reveló la cantante de “Chandelier”.

Sia habla sobre su negativa a dejarse ver el rostro

Luego del problema con David Guetta, Sia publicó un artículo en Billboard titulado “My anti-fame manifesto”, en el que explica de forma sincera las motivaciones que la impulsan a esconder su verdadera identidad.

“Si alguien aparte de la gente famosa supiera lo que supone ser una persona famosa, nunca querría ser famoso”, dijo Sia. Según la nominada al Grammy, lo peor de convertirse en una persona mediática tiene que ver con los haters y los comentarios negativos.

“No quiero ser famosa o reconocible. He estado escribiendo canciones para las estrellas del pop durante un tiempo. Me he convertido en amiga suya. Veo cómo es su vida y no es algo que quiera para mí”, declaró la intérprete en el programa “Nightline”.

Sia señaló que desea mantener una vida privada lo máximo posible y, por eso, decidió usar una peluca que le cubre la cara casi en su totalidad.

“Es para poder ir a Target y comprar una manguera si quiero. O si necesito ir al baño, poder hacerlo a un lado de la carretera y que nadie me siga con una cámara intentando conseguir una foto”, señaló la cantante.

Sia revela que adoptó a dos jóvenes de 18 años

A finales del 2019, la artista de 44 años reveló a través de un comunicado que se había convertido en madre sin dar más detalles. La prensa y los fans no sabían si se trataba de una adopción, de una gestación subrogada o de un embarazo secreto.

“Adopté a mis dos hijos el año pasado. Los dos tenían 18 años, ahora tienen 19. Ellos ya no tenían derecho a formar parte del sistema de acogida para niños sin familia por su edad. Los quiero muchísimo.”, explicó la artista, quien vive junto a los jóvenes en su casa que tiene en Los Ángeles.