¿Quién es Christian Marcial, el esposo y futuro padre del bebé de Olinda Castañeda, y a qué se dedica?

Fuera de los focos mediáticos y todo tipo de ambiente de farándula, la exmodelo Olinda Castañeda anunció que está embarazada del primer bebé junto a esposo Christian Maricial, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2020.

A través de su cuenta de Instagram, Olinda Castañeda comunicó la gran noticia mediante un video en compañía de su familia, a tal punto de generar diversos comentarios de entusiasmo por parte de sus amigos y allegados.

¿Quién es Christian Marcial?

Según su perfil en LinkedIn, Christian Marcial cuenta con negocios que giran al entorno de la tecnología. Es egresado de la Universidad ESAN y tiene el cargo de CEO en Latam Technology.

Asimismo, en su descripción de perfil laboral se denomina especialista en Mapping, Holografía, 2D stereoscopic y proyectos con inteligencia artificial.

¿A qué se dedica actualmente Olinda Castañeda?

Olinda Castañeda desapareció por completo de la televisión tras convertirse en cristiana. De esa forma cambió rotundamente su estilo de vida y se centró en su familia.

“El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer. El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca, el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios”, dijo meses atrás.

Olinda Castañeda: “Hemos bailado hasta abajo con cumbia cristiana”

Hace unos meses Olinda Castañeda se presentó en el programa de Magaly Medina y señaló estar muy feliz tras cambiar de religión. “De vez en cuando nos tomamos nuestra copa de vino. Realmente hasta de eso se me han quitado las ganas”, dijo la exmodelo.

Asimismo, afirmó que ya no le gusta la música en las discotecas: “Hay alabanzas cristianas, hay rap, hay reguetón, hay salsa (…). En mi cumpleaños hemos bailado hasta abajo con cumbia cristiana”, dijo, generando sorpresa en la popular ‘Urraca’.