Maju Mantilla: ¿a qué se dedica su esposo, Gustavo Salcedo, y cómo inició su historia de amor?

María Julia Mantilla García, más conocida como Maju Mantilla, ganó el Miss Mundo en el 2004, lo cual la convirtió en una referente en el medio artístico. La trujillana, con su simpatía y carisma, llegó a la pantalla chica como conductora de programas de TV, como “En boca de todos”.

Maju lleva una década casada con Gustavo Salcedo. Ambos constituyeron una familia que tuvo como fruto de su amor a dos pequeños retoños. Conoce a qué se dedica su esposo y cómo empezó su romance.

¿A qué se dedica el esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo?

De acuerdo con la red social destinada al mundo empresarial LinkedIn, Gustavo Salcedo se encuentra colaborando desde el 2017 con Aon, empresa británica proveedora de múltiples servicios. Él se encuentra en el puesto de director comercial.

Salcedo se presenta de la siguiente manera: “Responsable de desarrollar e implementar la estrategia comercial de la compañía. Apasionado por brindar soluciones innovadoras a nuestros clientes en todo lo referente a transferencia de riesgos y seguros”.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Foto: composición LR/captura/Instagram/@gustavosalcedo_rg

El esposo de Maju Mantilla es ingeniero industrial de profesión y también es un deportista de sculls. Ha llegado a participar en la disciplina de remo. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas, en los que quedó en el puesto número 21. En mayo de 2022 dio a conocer su clasificación a los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

Gustavo Salcedo también ha resaltado como deportista. Foto: composición LR/captura/Instagram/@gustavosalcedo_rg

En cuanto a su carrera académica, ha estudiado en la Universidad de Lima del 2000 al 2005 Ingeniería Industrial. Tiene maestrías en la Universidad de Westminster y la Universidad ESAN.

¿Cómo inició la historia de amor de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla?

Maju Mantilla contó para algunos magazines televisivos que conoció a Gustavo Salcedo en el 2004, cuando ambos hicieron una sesión de fotos para una marca de cosméticos. En ese entonces, ella se encontraba de novia con otra persona, por lo que no aceptó las pretenciones de Salcedo.

“En ese año, yo me estaba preparando para el Miss Mundo y él se estaba preparando para ir a Atenas (Juegos Olímpicos) y competir representando al Perú. Hasta ese momento, yo no sabía que hacía remo”. Relató.

Algunos años después, Maju y Gustavo se reencontraron. Para ese entonces, la ex reina de belleza se encontraba soltera, por lo que no vio ningún impedimento para aceptar salir con él.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron en Trujillo, ciudad natal de la exMiss Mundo. Foto: composición LR/captura/Instagram/@ gustavosalcedo_rg

Poco a poco fueron conociéndose y acercándose más y más, por lo que Gustavo no dudó en proponerle matrimonio. Así, en el 2012, sellaron su amor en la catedral de Trujillo en una boda seguida por la televisión y el público en general. En el 2013, fruto de su amor, nació el primer hijo de la pareja.

La pareja tiene dos hijos fruto de los 10 años de matrimonio. Foto: composición LR/captura/Instagram/@majumantilla

¿Qué piensa Maju Mantilla acerca de tener más hijos con Gustavo Salcedo?

El canal de YouTube ¿Y ahora qué?, conducido por Manuel Paz Soldán y Christian Bayro, entrevistó a la también actriz sobre la posibilidad de agrandar la familia junto a su esposo Gustavo Salcedo.

Al respecto, la exconductora de En Boca de Todos respondió afirmativamente, pero que se encontraba evaluando la posibilidad. “No es chisme, no es mentira, es verdad. Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, sí quisiera tener un tercero porque siempre quise, pero no sé. (...)

La principal duda de Maju Mantilla se debía a sus hijos y las actividades en los que necesitaban de su presencia, sumado a ello el iniciar de nuevo la crianza de un nuevo retoño.

“Es para pensarla porque cada uno necesita tiempo. Mi hija y mi hijo hacen sus cosas y tenemos que acompañarlos a sus talleres, o sus tareas. Además, es empezar de nuevo, eso”. Indicó.