La pitahaya es un fruto exótico originario de Centroamérica que puede encontrarse principalmente en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Además de su dulce y jugoso sabor, este alimento, conocido también como la ‘fruta del dragón’, tiene muchos beneficios, ya que aporta vitamina C, antioxidantes, evita el estreñimiento y ayuda al corazón y al sistema nervioso.

Sin embargo, consumirlo en exceso puede ser perjudicial para la salud. Esto quedó demostrado en un video viral en el que se ve que un cubano recién llegado a nuestro país se comió cinco pitahayas en 24 horas y terminó cuatro días con el estómago suelto. Esto debido a la gran cantidad de fibra que posee, lo cual permite una digestión más rápida, pero que en exceso puede causar diarrea.

Por esta razón, muchos se preguntan en qué cantidad es recomendable comer esta deliciosa fruta y aprovechar todos sus beneficios, pero sin sufrir los incómodos efectos secundarios que ocasiona su ingesta excesiva. Para resolver esta duda, La República se contactó con las nutricionistas Jessica Huamán y Claudia Agüero, quienes dieron mayores alcances al respecto.

¿Cuántas pitahayas se recomienda comer al día?

Para entender mejor el motivo por el cual se debe ser cuidadoso con esta fruta, la doctora Huamán explicó los efectos digestivos que produce la pitahaya en el cuerpo humano: “Lo que hace la fibra es incentivar el movimiento peristáltico del intestino, lo que facilita el tránsito intestinal, es por ello que, si se consume en exceso, estos movimientos pueden llegar a ser excesivos y ocasionar diarreas”.

Por ello, recomendó no excederse de ingerir solo 1/2 de pitahaya al día, haciendo énfasis en que el primer 1/4 se tome en la mañana y el segundo, al mediodía.

La pitahaya roja y amarilla se diferencian en su sabor y forma. Foto: This dog eats

Por su parte, la doctora Agüero concuerda con el tema de la porción y añade que no se puede considerar a la pitahaya del mismo modo que al resto de frutos: “No hay una cantidad exacta por persona para consumir pitahaya. La OMS recomienda tres porciones de cualquier fruta al día; no obstante, la pitahaya es una fruta con doble fibra, soluble e insoluble, lo cual la vuelve un poderoso laxante. Por este motivo, la mayoría de personas no puede comer más de media porción, que es media unidad de pitahaya”.

No obstante, la nutricionista afirmó que se puede hacer una excepción en los pacientes con problemas digestivos, a quienes este fruto les puede hacer un gran bien: “A mis pacientes que sufren de estreñimiento crónico y no pueden ir al baño o lo hacen cada cuatro días, les recomiendo una pitahaya entera al día y les va bastante bien”, aseguró.