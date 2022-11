¿Cómo saber si tengo una cuenta en el banco?

Quizá la abriste y no lo recuerdas, quizás la dejaste con poco saldo y con el tiempo la olvidaste, o quizás abrieron una cuenta a tu nombre y no lo sabes, pero muchos otros pueden ser los motivos por los cuales no sabes si tienes una cuenta en algún banco o alguna caja.

Esta situación puede afectar, por ejemplo, al recibir sorpresivamente un recibo de un banco o caja en la cual no recuerdas tener cuentas. O que te nieguen algún crédito debido a estar en Infocorp, pese a que no recuerdas tener deudas.

Es por ello que aquí puedes conocer la manera de averiguar si tienes una cuenta en el banco o en alguna caja de ahorros.

¿Qué es una cuenta bancaria de ahorros?

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) explica que las cuentas de ahorros son depósitos de dinero a la vista que se efectúan en una cuenta abierta de una empresa del sistema financiero (banco) a nombre de una persona natural o jurídica, la cual se denomina ahorrista.

Existen diferentes tipos de cuenta de ahorros, según las necesidades. En todos los casos, este tipo de depósito bancario te permite disponer de tu dinero en cualquier momento.

¿Cómo saber si tengo cuentas bancarias?

Puedes consultar directamente ante la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), la cual dispone de los reportes bancarios sobre las cuentas activas actuales. Puedes contactarte mediante vía telefónica o a través de sus medios electrónicos, como el SBS Chat o sus redes sociales.

Contactar a los diferentes bancos o cajas con los que podrías tener productos como cuentas de ahorros o créditos a tu nombre. Brinda tus datos para que verifiquen si tienes algún registro mediante vía telefónica, virtual o sus agencias, según la disponibilidad.

Revisa si portas el plástico de tarjetas de débito o crédito en tu billetera u otro lugar de tu casa. De ser así, deberás comprobar con la entidad financiera si dicho producto aún aparece activo. Siempre tendrás la posibilidad de activar o cancelar tu cuenta.

Existen algunas operadoras de información bancaria, como Experian y Sentinel, a las que puedes recurrir para consultar tus historias de crédito. Por lo general, se detallan todos los productos financieros, como cuentas de ahorro o corriente, tarjetas de crédito y/o créditos de consumo activos, junto al respectivo número de cuenta y el nombre de la entidad financiera que expidió el producto.

¿Qué pasa si tengo ahorros en mi cuenta y muero?

Eduardo Chávez, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), explicó a La República que —en esta situación— el dinero no pasa a ser propiedad del banco, sino que debe ser otorgado a los familiares o herederos directos.

“Si eres un ahorrista del banco y lamentablemente falleces, ese dinero no se lo va a quedar el banco. Lo que tienen que hacer los familiares es presentar la sucesión intestada, o llamada también declaratoria de herederos, y una vez que se presente la declaratoria, los herederos legales del banco van a poder acceder al dinero de quien en vida mantuvo sus ahorros”, explica el especialista.