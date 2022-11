“Su florcita”: la historia de la desgarradora cumbia que narra el feminicidio de una niña de 12 años

A diferencia de otros grupos de cumbia que se inspiran en amores frustrados, la Agrupación Marilyn de Argentina se fija en narrativas sociales. Entre los temas que aborda está el abuso, desigualdad, pobreza, abandono y hasta la situación de las adolescentes obligadas a ser madres. Sus producciones son consideradas testimoniales porque entonan con alto nivel de detalle historias con trasfondo.

Es el caso, por ejemplo, de la canción “Su florcita”, que narra el feminicidio de Marilyn (12). Esta joven inspiró al nombre de la banda y sería oriunda de José C. Paz, una localidad ubicada al noroeste de Buenos Aires. Fue desaparecida a la salida del colegio y recién, después de horas, encontrada en un descampado, según cuenta la letra.

Juan Rivarola, uno de los integrantes del grupo musical, fue quien escribió el tema. El debut de Agrupación Marilyn con “Su florcita” fue en octubre de 2006, en el programa “Pasión de sábado”. Esa composición fue parte del primer disco de la banda llamado “Historias”, que ganó un Disco de Oro y de Platino. Entre otras canciones, estuvieron “Me enamoré” y “Mamá soltera”.

En una entrevista para The Clinic, el compositor de “Su florcita” habló sobre aquella canción referida a un feminicidio: “La gente quiere muchísimo a Agrupación Marilyn y hay gente que no, que no le gusta Marilyn, no le gusta la cumbia. Hay gente a la que le encanta ‘Su florcita’ y hay gente que critica que yo hago plata con la muerte de una nena. Pero yo estoy contando una historia, lo demás está en la gente, ellos pueden interpretar lo que ellos quieran. Si nos quieren llamar banda de culto, banda horrible o banda buenísima, le corresponde a la gente y eso se respeta totalmente”.

Añadió que el tema “no es una linda historia, entonces mucha gente dice: ‘Che, pero cómo pueden bailar si están contando que murió una nena’. Yo no le puedo decir a la gente: ‘Chicos, no bailen porque voy a cantar ‘Su florcita’. Depende de cómo le sale a la gente. Tengo mi respeto porque recordamos una niña que fue asesinada y también contamos historias de niñas embarazadas a los 14 años y quedaron solas. Otras veces le canto al amor. Hoy día en Argentina se están viviendo casos tremendos de femicidio y entiendo que las mujeres tengan miedo”.

Cifras de feminicidio en Argentina durante el 2022

Durante los primeros nueve meses del 2022, Argentina registró un total de 218 feminicidios, según datos del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro.

Se informó que, dentro de ese número de pérdidas, 241 personas se quedaron sin madre, siendo el 70% de ellas menores de edad. “En varios casos de feminicidios vemos con preocupación declaraciones de familiares y personas cercanas a las víctimas que dan cuenta de que las mismas no habían realizado denuncias por descreer de la ayuda de la justicia”, escribió La Casa del Encuentro en Twitter.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).