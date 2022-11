¿Cómo pasó Terry Crews de deportista ignorado a ser la estrella de “Y donde están las rubias”?

Terry Crews es uno de los actores más carismáticos de Hollywood desde hace casi dos décadas, pero su camino a la fama fue más complicado que el de muchos. En principio, el artista ni siquiera se dedicaba a la actuación, puesto que era deportista de fútbol americano.

Debido a que siempre tuvo una buena condición atlética, Crews se desempeñó por años como defensa en diversos equipos de la NLF; sin embargo, su poca fortuna en esta carrera terminaría por llevarlo a Hollywood, donde otra historia se escribiría.

Terry Crews se convirtió en actor por necesidad. Foto: ComingSoon.net

¿Qué hacía Terry Crews antes de dedicarse a la actuación?

Antes de encontrar su vocación como deportista, Crews tuvo una infancia difícil. Su padre era alcohólico y abusaba físicamente de su madre, según su propio testimonio.

Durante aquellos primeros años, el intérprete desarrolló interés por las artes, sobre todo desde que su tía abuela le regaló una flauta. Con dicho instrumento, pasó un verano en la Academia de Artes de Interlochen.

Durante su adolescencia, logró una media beca para la Universidad del Oeste de Michigan, y fue entonces cuando probó suerte en el equipo de fútbol americano de la institución. Su desempeñó le hizo adquirir el resto de la beca para seguir estudiando.

Logró una beca completa gracias a que se unió al equipo de fútbol americano de su universidad. Foto: Sportskeeda

Carrera en el fútbol americano de Crews

Tras su buen desempeño en el equipo de la universidad, el actor fue fichado por los Rams de Los Angeles, quienes jugaban en la NFL en 1991. De allí pasó a los Green Bay Packers, los San Diego Chargers, Washington Redskins y Philadelphia Eagles.

Ya en el último equipo se hacía evidente que Crews no era un jugador titular, por lo que casi siempre era dejado de lado para los rosters finales.

Poco tiempo después, en 1995, se unió al equipo de Rhein Fire, de la entonces emergente Liga mundial de fútbol americano (WLAF), que luego se convertiría en NFL Europe.

Sus actuaciones en la NFL fueron escasas. Foto: OmarFromTheWire2/Reddit

Bancarrota y carrera en la actuación de Crews

No eran momentos cómodos para Crews. Sus cada vez menores apariciones en partidos oficiales le obligaban a buscar otro tipo de ingresos. Ya que había estudiado arte, llegó a ganar algunos dólares creando retratos de sus compañeros de equipos.

Todo llegó a un punto de inflexión en 1997, cuando el actor (convencido también por su agente) decidió viajar a Los Angeles a probar suerte.

“Mi mudanza al mundo de la actuación fue hecha por necesidad”, reveló Crews a la revista Vanity Fair en 2020.

“Me mudé a Los Angeles para conseguir papeles secundarios en el entretenimiento y no me fue bien, estaba en la bancarrota. Habíamos estado viviendo por dos años con mi esposa y al año y medio ya no teníamos nada”, agregó.

Crews aprendió a tocar la flauta desde niño. Foto: CinemaBlend

La esposa de Terry, Rebecca, le motivó para conseguir otras oportunidades. “Comencé a hacer de todo, desde trapear los pisos hasta ser seguridad, hasta que un día un amigo me comentó sobre una audición para un nuevo show”. El programa se llamaba Battle Dome, y se convirtió en el primer papel para que el artista muestre sus dotes.

Crews en Battle Dome. Foto: Republic World

Era la primera vez que Crews pasaba una audición, pero su talento y carisma convencieron rápidamente a los productores, quienes lo contrataron nueve meses después.

El debut en las pantallas fue algo especial para Terry, tal como lo recuerda el mismo: “Estaba nervioso y a punto de vomitar, pero repentinamente, cuando las puertas se abrieron, caminé al escenario, vi a la gente gritar y emocionarse y me convencí de que eso era lo mío”.

Su llegada a “¿Y dónde están las rubias?”

Su primer papel en el cine fue en una película en la que compartió escena con Denzel Washington. El director Antoine Fuqua lo convenció de hacer escenas como extra. Pese a que no recibió ninguna paga, Crews aseguró que lo hizo por pasión.

Dos años después, en 2003, Terry se presentó muy nervioso a una audición para la serie de comedia “My wife and kids”. Tras saber que no lo iban a aceptar, su agente le contó sobre otra audición para una película de Keenen Ivory Wayans.

“Fui allí y no me importó nada (por la decepción de su anterior audición). Audicioné y fui yo mismo, grité, etc. Al director le gustó tanto que me contrató inmediatamente”.

El éxito de la película hizo a Crews conocido a nivel mundial, y él mismo recuerda cómo, después de ello, en la calle le preguntaban constantemente si era el “chico de ‘Y donde están las rubias’”.

Desde entonces, el camino de Crews como actor ha sido extenso. Un año después, participó en la exitosa serie “Everybody hates Chris” como el padre de Chris Rock.