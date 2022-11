¿Cómo enviar dólares a Venezuela desde Perú?

Formas de sobrevivir. La migración forzada de venezolanos por la crisis humanitaria del país que gobierna Nicolás Maduro provocó la desintegración de millones de familias. En búsqueda de un futuro menos limitante, millones de latinoamericanos viajaron a las fronteras del país caribeño para cruzar a diferentes naciones. El fin: enviar remesas a los suyos desde donde estén.

Los venezolanos que estén en Perú deben revisar, antes de transferir dinero, el precio del dólar en Venezuela, según el Banco Central de Venezuela (BCV) y algunos portales como DolarToday y Monitor Dólar. De esta forma serán precavidos ante el cambiante precio de la moneda en su patria.

¿Cómo enviar dólares a Venezuela?

Si estás interesado en enviar dinero a Venezuela desde Perú, revisa el procedimiento y otros detalles.

Enviar dólares a Venezuela por Western Union

De forma presencial, desde cualquiera de los agentes de Western Union en el Perú se puede enviar dinero. Se debe presentar el documento de identidad de la persona, sea DNI, Cédula de Identidad (para extranjeros procedentes de Venezuela), Carnet de Extranjería, Permiso Temporal de Permanencia y Carnet de Refugiado (para extranjeros residentes en el Perú) o pasaporte (para extranjeros no residentes). Se exige que el documento tenga una fotografía reciente.

La tarifa de envío en dólares es de US$ 5 si se envía hasta 100 dólares, o del 5% si se supera los US$ 100. La cantidad máxima para cada operación es de US$ 7.500. No hay un límite mensual ni semanal. El dinero será recibido en bolívares en la cuenta bancaria del receptor solo si este cuenta con el IV válido y registro de información fiscal (RIF).

Vía virtual, se puede girar dinero mediante el aplicativo de Western Union. Se necesitarán los siguientes datos:

Documento de identidad válido

Nombre de a quién envía el dinero

Monto a enviar

País/ Ciudad de destino

Brindar código MTCN.

Si el monto es igual o mayor a $ 2.500, debe informarse su procedencia por las regulaciones financieras vigentes.

Enviar dólares a Venezuela por MoneyGram

Con más de 1.400 locales en el Perú, ubicados en Interbank, Banco Pichincha, Banco Azteca, Banco de la Nación, Perú Express, Kasnet, Kyodai, Carsa, Plaza Vea, Vivanda y los centros comerciales y casas de cambio donde aparezca el logo de la marca, se requiere de igual forma una identificación oficial (pasaporte, carnet de extranjería, permiso de residencia o DNI).

También se deberá brindar el nombre completo del remitente, el monto a enviar y el dinero para pagar la tarifa de envío.

A continuación recibirás un número secreto de 8 dígitos. Ese código deberá ser enviado al destinatario para que lo cobre siempre con su identificación válida vigente y RIF.

Enviar dólares a Venezuela por Cambios Ítalo

Mediante la tecnología Blockchain, Cambios Ítalo permite operaciones de dinero FIAT mediante la compra y venta de tokens virtuales. Deberás registrarte en su web ( app.cambiositalo.com ) con tu nombre completo, número de documento de identidad y un número de móvil válido.

Para comenzar una operación deberás iniciar sesión con tu correo, contraseña y tener saldo en tu Wallet. Esta última billetera virtual podrá ser recargada con un pago por depósito o transferencia bancaria.

Enviar dólares a Venezuela por PayPal

Se necesita una cuenta en PayPal y vincularla con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito para poder efectuar una transacción. Luego, se deberá elegir el método de pago. Acto seguido, se debe ingresar la dirección de correo o teléfono, monto, moneda y descripción de la transferencia.

PayPal mostrará al usuario el costo total del envío. En el precio se incluye tarifa y tipo de cambio. Si está de acuerdo, puede enviar el dinero.