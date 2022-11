¿Qué fue de Yolanda Saldívar, la fanática de Selena Quintanilla que asesinó a la cantante?

Selena Quintanilla es recordada por ser una de las cantantes latinas con mayor repercusión en la década de los 80 y 90, aunque su legado pudo haber continuado otros años más si no hubiera ocurrido su lamentable asesinato en 1995.

Resulta que Yolanda Saldívar, una de las fans de Selena durante el apogeo de su carrera, tuvo tanta cercanía con la compositora que llegó a ser su colega en diferentes negocios.

Lamentablemente, esta amistad se fue diluyendo y durante un encuentro entre ambas se produjo el asesinato de la cantante. Revive la sentencia aplicada para Saldívar y cuál es su situación actual.

¿Quién es Yolanda Saldívar y qué relación tenía con Selena Quintanilla?

Yolanda Saldívar es una enfermera estadounidense que mantuvo una relación cercana con Selena Quintanilla, a tal punto de llegar a ser presidenta del club de fans de la famosa cantante.

La amistad entre ambas comenzó luego de que Saldívar asistiera a diferentes conciertos de su artista favorita, pues, al quedarse tan fascinada con la música de la compositora, se propuso tener contacto con ella de alguna manera.

La fanática llamó a Abraham Quintanilla, padre de Selena, para fundar el popular grupo de seguidores que terminó dirigiendo. Ante este apego, la ‘Reina de la Música Tejana’ la registró como su agente y gerente de sus boutiques.

La ‘Reina de la Música Tejana’ tuvo una gran cercanía con sus fans. Foto: Clarín

En 1994 comenzaron los problemas entre la cantante y su fan, pues ese año se evidenció una fuerte baja en las ventas de las tiendas que manejaba Saldívar, además de conductas negativas por parte de esta última.

A finales de marzo del año siguiente, Selena se dirigió al lugar donde se hospedaba Yolanda para exigirle explicaciones sobre el mal momento de sus negocios. Lamentablemente, tras una discusión entre ambas, la cantante perdió la vida a manos de su mano derecha, quien cogió un arma de su cartera y le disparó.

¿Qué pasó con Yolanda Saldívar luego de su crimen?

Tras ser encontrada culpable de la muerte de la cantante, Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por homicidio en primer grado.

La enfermera fue llevada a la prisión femenina Unidad Mountain View de Gatesville para que cumpla su sentencia, aunque en repetidas ocasiones pidió que se le cambie de lugar e inclusive de condena.

En 2014, Saldívar solicitó ser liberada por presuntos problemas de salud, pero este pedido fue negado por falta de pruebas. De igual modo, ha ofrecido múltiples entrevistas en las que ha dejado algunas controversias sobre el polémico asesinato, como el hecho de justificarse asegurando que se trató de un “accidente”.

De acuerdo al portal Milenio de México, recién a finales del año 2025 podría ser candidata a la libertad condicional, aunque otros medios han señalado que esto es muy poco probable.

Yolanda Saldívar podría tener libertad condicional en 2025. Foto: Univisión

¿Por qué Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla?

De acuerdo a declaraciones de la propia Yolanda Saldívar, la enfermera tenía la intención de suicidarse la misma noche que Selena asistió al espacio donde se hospedaba. “Ella iba para la puerta y me dijo que hablemos. Cuando ella iba para la puerta le dije yo que no cierre la puerta y se me fue el tiro”, detalla la cuulpable.

Por otro lado, por muchos años se dijo que la cantante le habría confesado a su fan que sufrió un aborto, mientras que otros portales apuntaban a que Saldívar le robaba de manera secreta a su referente musical.