¿Por qué no está prohibido que en los centros comerciales te cobren por usar los baños?

La mayoría de centros comerciales y supermercados de nuestro país cobran entre 50 céntimos y un sol por el uso de sus servicios higiénicos. Este pago siempre ha abierto un gran debate entre los usuarios, pues algunos han manifestado su indignación, mientras otros justifican el cobro ‘simbólico’ como un medio para mantener dichos espacios limpios y con los implementos que se requieren.

Ante esta problemática, en el 2016, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso presentó un proyecto de ley en el cual se establecía el derecho de los consumidores al uso gratuito de los servicios higiénicos en los centros comerciales, bancos, terminales de transporte y todas las instituciones públicas.

Sin embargo, dicho proyecto de ley no fue aprobado debido a que los miembros de la comisión consideraron que eliminar este cobro iría en contra de la libertad de empresa.

Un baño en un centro comercial. Foto: Ragscorp

Así lo aseguró, también, el abogado Enrique Felices en una entrevista para un medio local. “Si una empresa quiere cobrar por el ingreso al centro comercial, lo puede hacer, es legítimo. Si quiere cobrar por los baños, también lo puede hacer, sin embargo, por una decisión de negocio podrían optar por no hacerlo”, sostuvo.

Frente a estos argumentos, el Congreso decidió cambiar el texto y ya no prohibir el cobro por servicios higiénicos en centros comerciales, sino declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción de baños públicos, por parte de las municipalidades, en zonas de alta concurrencia de público.

Es decir, estos espacios podrán seguir cobrando a sus clientes por el uso de los servicios higiénicos y serán las municipalidades las que deberían construir baños públicos cerca. Sin embargo, no se menciona que estos últimos deben ser gratuitos.

¿Qué dijo la Aspec al respecto?

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Crisólogo Cáceres, se mostró en contra de esta medida, ya que según lo explicó, existen diversas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) que establecen la obligatoriedad de las tiendas y centros comerciales de contar con servicios sanitarios para el público.

Usuarios seguirán pagando por usar servicios higiénicos en centros comerciales. Foto: La República

“Dichos negocios, para obtener la respectiva licencia de funcionamiento, deben poner a disposición de los consumidores la cantidad de baños que sea necesaria de acuerdo a las dimensiones del local. Obviamente dichas normas no establecen la gratuidad de tales servicios, pero ello está sobreentendido por la práctica sostenida a lo largo de varias décadas”, mencionó Cáceres a través de un comunicado.

Además, hizo énfasis en que los baños en los centros comerciales se construyen para atender las necesidades fisiológicas de todo tipo de consumidores, tanto de los que compran como de los que no; así como de los que tienen 50 centavos, como aquellos que no tienen esa disponibilidad económica. No puede establecerse discriminación entre unos y otros porque eso es inconstitucional, según lo dispuesto por el art. 2°.2 de la Constitución, en mérito al cual todos los ciudadanos somos iguales.