Los Kjarkas es un famoso grupo musical boliviano fundado en 1965 por los hermanos Wilson, Castel y Gonzalo Hermosa. Aunque “Negrita”, “Llorando se fue” y “Jilguero flores” son algunos de los temas musicales que hicieron conocida a la agrupación, desde hace más de una década, Makoto Shishido, integrante japonés de la banda folklórica, ha llamado la atención del público.

Desde 2002, Shishido ha formado parte de Los Kjarkas al desempeñarse como charanguista de la agrupación. En este sentido, te contamos quién es y cómo se convirtió en el único extranjero del grupo boliviano.

Makoto Shishido forma parte de la agrupación de Los Kjarkas desde hace dos décadas. Foto: Los Kjarkas/captura de YouTube

¿Quién es Makoto Shishido, el integrante japonés de Los Kjarkas?

Makoto Shishido nació en Kanagawa, Japón, el 22 de octubre de 1977 en la cuna de una familia de músicos. A los 6 años comenzó a estudiar música y aprendió a tocar los instrumentos nativos bolivianos en la escuela de Minoru Fukuoka.

Años después, su primer acercamiento al grupo de Los Kjarkas llegaría. En 1985, a la edad de 8 años, asistió a un concierto de la banda en Japón.

“Los Kjarkas llegaron a mi ciudad, tocaron y cantaron con mucho sentimiento. Ese fue el momento en que me enamoré totalmente de la música boliviana”, comentó Shishido en el documental de la agrupación.

Durante su adolescencia continuó sus estudios en la música folclórica. A los 18 años ingresó al conservatorio musical de Tokio y creó el grupo musical Raíces.

¿Cómo Makoto Shishido logró formar parte de Los Kjarkas?

En 1998, Makoto Shishido decidió viajar a Cochabamba, Bolivia, para averiguar más sobre la música de ese país. En ese viaje conoció a Fernando Torrico, exmiembro de Los Kjarkas, quien le enseñó nuevas técnicas musicales en el charango.

Sin embargo, su gran oportunidad llegaría en 2001, cuando el grupo estaba en búsqueda de una charanguista. Según comentó Wilson Hermosa, fue él quien le propuso a su hermano Gonzalo Hermosa para que Makoto Shishido se presentara en el casting.

“Un día le dije a Gonzalo que incluyéramos a Makoto al grupo. Él me dijo: ‘No, pero él no habla bien el castellano’. Al inicio no pasó, pero le dije a Gonzalo que le diera otra oportunidad”, comentó Wilson Hermosa.

Así Makoto Shishido logró ser parte de Los Kjarkas en 2002. Actualmente cuanta con 20 años en la agrupación boliviana.