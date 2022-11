‘La Perricholi’, la mujer que conquistó a un virrey y fue madre de un prócer de la independencia

‘La Perricholi’ es uno de los personajes históricos más resaltantes del virreinato en Perú, puesto que, pese a que no ocupó un cargo de poder, es recordada por su romance con el virrey Manuel de Amat y Junyent. No obstante, la criolla hizo más cosas durante su vida que la volvieron tan icónica.

Poesías, series, novelas y hasta películas, ‘La Perricholi’ es una figura a la que se la ha rendido honor de diversas formas y, aunque también causó controversia, es innegable que alguien no la conozca. Te contamos, a continuación, más detalles sobre la empresaria, actriz y cantante más popular de aquella época.

¿Quién fue ‘La Perricholi’?

Su verdadero nombre fue Micaela Villegas Hurtado de Mendoza y nació en Lima en 1748. Perteneció a una familia criolla, es decir, que eran descendiente de españoles. Sus padres fueron don Joseph Villegas y doña Teresa Hurtado de Mendoza.

'La Perricholi' fue adaptada a una novela, basándose en el personaje del mismo nombre. Micaela Villegas fue interpretada por Melania Urbina. Foto: captura de América TV

Desde joven aprendió a ganarse la vida, por lo que fue actriz y cómica. Sus presentaciones se llevaban a cabo en el llamado Coliseo de Comedias de Lima y se volvió tan popular que todo el virreinato la conocía.

En 1767, cuando Villegas actuaba en una de sus obras, conoció al virrey Manuel de Amat y Junyent, 44 años mayor que ella.

¿Quién fue Manuel de Amat y Junyent?

El virrey de Perú en aquella época, nació en Barcelona, España, en 1704, y era proveniente de una familia noble de Cataluña. Se destacó por ser militar y gobernador de la Real Audiencia de Chile desde 1755. No fue hasta 1761 que se trasladó a Lima para ocupar el puesto de virrey de Perú.

Cuando Amat arribó por primera vez a la capital, Micaela Villegas apenas tenía 12 o 13 años.

El romance entre ‘La Perricholi’ y el virrey

Según registros históricos, Micaela y Manuel de Amat no ocultaban su romance, por lo que causó gran polémica durante esa época. Como ‘La Perricholi’ no tenía un título propio, la nobleza limeña no la respetaba, además de que opacaba a todas las mujeres de clase alta.

Las referencias más conocidas sobre esta pareja provienen del libro de ficción clásico “Tradiciones peruanas”, escrita por Ricardo Palma en el siglo XIX y el cual recoge pequeñas anécdotas sobre nuestra historia, aunque no necesariamente hayan pasado realmente.

En un capítulo del libro, el cual se llama “Genialidades de la Perricholi”, Palma presenta a Villegas como una mujer impulsiva y caprichosa, cuyo carácter tenía sometido al virrey.

Según "Tradiciones peruanas", el virrey Amat mandó a construir uno de los edificios más hermosos de la época para rendir honor a 'La Perricholi'. Foto: BBC

Su apodo nació porque, supuestamente, cuando Manuel de Amat se molestaba con ella, la llamaba ‘perra chola’, pero como su acento estaba en catalán, sonada ‘perri choli’. Aunque otras investigaciones históricas desmintieron esta versión, tampoco aclararon el origen de su sobrenombre.

Por otra parte, “Tradiciones peruanas” también hizo famosa la idea de que el virrey construyó obras arquitectónicas en honor a su amada, como la Alameda de los Descalzos y el Paseo de las Aguas.

Su historia de amor acabó en 1776, cuando él volvió a España. Sin embargo, llegaron a tener un hijo: Manuel Amat y Villegas, quien nació en 1769 y es recordado hoy en día por ser uno de los firmantes del acta de independencia de Perú.

Legado y muerte

Tras la partida del virrey, ‘La Perricholi’ volvió a enamorarse. Poco después, estuvo con Martín de Armendáriz, con quien tuvo una hija. En 1795, se casó con Vicente Fermín Echarri.

Pero además de continuar con su vida sentimental, se dedicó a dirigir el Coliseo de Comedias, trabajo con el cual se le reconocería como una empresaria teatral. Con el dinero de este puesto, compró un molino y lo convirtió en uno de los más importantes de la ciudad.

En 1819, Micaela Villegas falleció. No obstante, diversos historiadores resaltan que dejó una respetable fortuna y bienes valorados en 72.000 pesos de aquella época, dinero que no cualquier limeño podía poseer.