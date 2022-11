¿Cuánto mide realmente Lionel Messi y qué tratamiento siguió para crecer?

El astro de la selección argentina Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol de la actualidad. El delantero del Paris Saint Germain (PSG) de 35 años destaca por su enorme talento y liderazgo en la cancha. Además de su habilidad con el balón, lo que llama la atención de él es su estatura, característica por la que se le denomina la ‘Pulga’.

El futbolista de la Albiceste ha conseguido ganar a la fecha siete Balones de Oro. Sin embargo, no todo ha sido fácil para el originario de Rosario, ya que el futbolista siguió de joven un estricto tratamiento para poder crecer y así competir con su máximo nivel en ligas profesionales.

¿Cuánto mide Lionel Messi?

Lionel Messi mide 1,70 metros. Así lo detallan páginas especializadas en deporte como Transfermarkt. Esta plataforma indica, además, que si algún club desea contratarlo, tendría que pagar la suma de 50 000 000 euros, valor en el cual está cotizado.

En ese sentido, se podría considerar que el futbolista nacido en Rosario no es tan ‘pequeño’ como se suele pensar. Incluso, la ‘Pulga’ es más alto que algunos de sus compañeros de equipo, como el italiano Marco Verratti, quien mide 1,65 metros.

No obstante, esto no habría sido posible sin el tratamiento que siguió Messi cuando era adolescente. Según declaró a Infobae Diego Schwartzstein, médico que diagnosticó al argentino su déficit en la hormona de crecimiento, el atacante hubiese tenido 10, 12 o 15 centímetros menos de no haber seguido un proceso especializado. Así, habría medido entre 1,55 y 1,60 metros, de acuerdo con el galeno.

Lionel Messi tuvo problemas de crecimiento en su niñez, pero pudo hacerle frente con un tratamiento médico. Foto: composición LR/Twitter/@Newells

¿Qué problema se le diagnosticó a Lionel Messi en su juventud?

Cuando Lionel Messi tenía apenas 10 años, asistió junto con sus padres a la clínica del médico especializado en Endocrinología Diego Schwarzstein. La ‘Pulga’ fue derivada a un centro a iniciativa del club Newell´s Old Boys, donde jugaba, ya que era muy bajo para su edad.

En aquella época, medía apenas 1,25 metros, lo cual generó preocupación en su equipo. Luego de pasar por algunos exámenes, se le detectó déficit de la hormona del crecimiento.

Según refiere el portal Salud y Deportes, el problema de Messi se diagnostica en una de cada 10.000 personas. Ante esto, el argentino se vio en la necesidad de seguir un tratamiento para paliar dicha situación.

¿Qué tratamiento siguió Lionel Messi para crecer?

El tratamiento consistió en un serie de inyecciones subcutáneas que se aplicó por lo menos durante tres años. “Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, declaró en su momento el delantero del PSG.

Lionel Messi siguió durante tres años un tratamiento médico para poder crecer y alcanzar la estatura que tiene actualmente. Foto: composición LR/AFP/Twitter/@Pacogcaridad

En 2001, la familia de Messi no pudo seguir el proceso en Argentina. Además, Newell’s Old Boys tampoco tenía la capacidad de asumir los gastos. Es por ello que se trasladaron a España para continuar con la medicación.

En aquella época, la ‘Pulga’ tenía 13 años y su estatura era de 1,48 metros. Fue así que, al momento de fichar por el FC Barcelona, uno de los puntos que se acordó fue que él seguiría sometiéndose a las inyecciones.