¿Por qué “Siempre pierdo en el amor” de Armonía 10 es tan popular pese a que es una canción de desamor?

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbias más populares del Perú y también tiene reconocimiento internacional. A lo largo de su trayectoria artística, la banda ha recorrido distintos países del mundo. Aunque en su repertorio tienen varios éxitos musicales, uno de los más destacados es sin duda “Siempre pierdo en el amor”, canción que se ha vuelto en un himno para los no tan afortunados en temas amorosos.

Si bien este tema musical se refiere al desamor y tiene una letra melancólica, lo cierto es que su ritmo hace que todos bailen.

El ritmo bailable de “Siempre pierdo en el amor”

Según el director del canal de Youtube Alterando Pentagramas, si bien la canción es triste porque trata sobre un sufrimiento amoroso, a la vez, también es bailable gracias a su melodía y variaciones. Asimismo, debido al contraste suave y melodioso del tema, genera emociones profundas en el oyente.

Armonía 10 fue fundada el 27 de mayo de 1972. Foto: archivo de Carlos Soraluz

En la introducción de “Siempre pierdo en el amor” se escuchan las tarolas, los platillos y el órgano; ello hace que el inicio sea suave. Después, entra otra capa de instrumentos, entre la trompeta y el órgano, el cual sirve como contrapunto para la trompeta.

Aunque el tema musical está en escala menor, el ritmo y los instrumentos tropicales, incitan a bailar.

Una canción sobre desamor

Cuando la canción inicia (”Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo se equivocó mi corazón”), el bajo tiene un ritmo típico de cumbia, por lo que es muy alegre. Asimismo, el experto precisa que gracias a la buena combinación de todos los instrumentos musicales, se pueden diferenciar a todos ellos, lo cual genera que tenga un buen espectro de frecuencia.

“Aquí sí la armonía va a variar un poco (en el coro) vamos a pasar a un ‘si bemol’ a un ‘fa’, a un ‘sol menor’ a un ‘fa’ y vamos a terminar en un ‘sol menor’ que es la tónica de la canción. El arrancar del coro en ‘si bemol’ le va a dar un subidón a la armonía para que la melodía pueda despegar (...) Por eso es que cuando la canción entra al coro con el ‘si bemol’, la canción como (que) te da un subidón, le da bastante fuerza”, señaló.

El youtuber también explicó que si bien la composición de la canción es bastante triste, todos podrían suponer que el oyente también se pondrá nostálgico al escucharla, pero esto no sucede así. Según especialistas de la Universidad de Tokio, esto no ocurre de esa forma, ya que el cerebro humano es recompensando con hormonas cuando se escuchan canciones tristes, al igual que cuando se come o se tiene relaciones sexuales.

Hoy en día la agrupación peruana es una de las más importantes y representativas de la cumbia peruana. Foto: Armonía 10/Instagram

“Es necesario diferenciar la emoción sentida de la emoción percibida, es decir, la música tiene la cualidad de hacernos percibir emociones, conectamos con ella, pero no la sufrimos; este tipo de experiencias artísticas nos separan de las emociones reales, esas que son más crudas y dolorosas”, indicó el especialista.

De esta manera, detalla cómo la canción “Siempre pierdo en el amor”, pese a tener una letra triste, puede generar emociones positivas a los oyentes, pues la experiencia de escucharla evoca sentimientos placenteros y positivos.