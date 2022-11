¿Por qué Alan García dijo que Alejandro Toledo tenía una ‘obsesión psicosexual’ con él?

Alan García fue uno de los políticos más conocidos de Perú en los últimos años, pues a lo largo de su vida ocupó diversos puestos partidarios y fue presidente durante dos mandatos. Alejandro Toledo también es otra figura política muy notoria, pues fue jefe de Estado en 2006.

Como ambos políticos se desenvolvieron en el mismo ambiente, llegaron a verse las caras en diversas ocasiones. Incluso, durante la campaña electoral de 2011, el fallecido mandatario reveló que el economista tenía una presunta ‘obsesión psicosexual’ con él. Te contamos más detalles a continuación.

Alan García en la campaña electoral de 2011

En marzo de 2011, cuando se llevaba a cabo la campaña electoral de 2011 y Alan García aún era jefe de Estado, este descartó una posible alianza con Perú Posible, partido de Alejandro Toledo, y dijo que estaba alejado de toda actividad partidaria. Asimismo, aseguró en aquel entonces que, sea cual sea el partido que resulte ganador o el presidente electo, él le brindaría su apoyo.

El entonces presidente Alan García se reunió con Alejandro Toledo en 2009. Foto: Andina

“En mi fuero personal y en mi decisión, yo estaré trabajando siempre y en cualquier lugar al servicio del próximo gobierno”, declaró el fallecido expresidente.

Tras aclarar que solo apoyaría al jefe de Estado electo, poco después le consultaron sobre un posible distanciamiento del APRA, el cual se dividía en un sector ‘alanista’ y otro más cercano a Victor Raúl Haya de La Torre.

Ante esta pregunta, García afirmó que esto solo era una especulación, pero la mujer de prensa le aclaró que fue el mismo Alejandro Toledo el que dijo esto.

“Yo no opino sobre lo que dice un candidato porque si yo opino, después dicen que yo intervengo en la campaña, de manera que, creo que es una buena estrategia hablar de Alan García, debe ser que algo ayuda en la campaña”, indicó el finado exlíder del APRA.

Alan García sobre Alejandro Toledo

Poco después, a García le consultaron nuevamente sobre Toledo, quien lo acusó de estar detrás de los entredichos entre su exsecretario Luis Nava, quien habría recibido transferencias de Odebrecht por más de US$ 4 millones.

“Una vieja estrategia electoral es enfrentarse al presidente de la República, eso rinde, especialmente cuando uno se estacionó o tiene tendencia a bajar, rinde volver a enfrentarse al presidente”, indicó el exmandatario.

Después afirmó que no tenía ninguna discrepancia con Toledo, a quien estimaba. Incluso, dijo que estos ataques contra él fueron más por una “obsesión psicosexual”.

“Yo siempre he dicho, yo lo quiero mucho a Alejandro. Él no tiene que ver en mí un enemigo, lo que pasa es que a veces tiene una cierta manía en decir que no lo quiero, o en que yo sé fascinar a hombres y mujeres, y eso parece una obsesión psicosexual”, sentenció García en aquel entonces.