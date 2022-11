En marzo de 2010, Félix Jesús Luciano Cuenca ocupó los titulares de los principales medios del país, ya que la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. lo señalaba como el autor del robo de 2 422 000 de soles. Tras la denuncia de la compañía, las autoridades buscaron al ladrón, pero no lo hallaron hasta dos días después en el centro de Lima.

Félix Luciano solo se había quedado con 300 soles del botín para festejar el hecho, el resto se lo entregó a su hermano, quien lo encargó a la mamá de su amigo. Sin embargo, las autoridades capturaron al extrabajador de la empresa Hermes en el jirón Puno, Lima. Ante su fallido plan, confesó su delito y fue juzgado un año después.

¿Cuándo saldrá libre Félix Luciano, quien robó a Hermes?

A pesar de no haber hallado el dinero en su totalidad, el exempleado de la compañía de caudales había decidido entregarse a las autoridades, pero pidió garantías a la Fiscalía; sin embargo, fue detectado por la Dirincri y fue capturado cerca de las 10 de la noche, dos días después del robo.

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima halló culpable a Félix Luciano por el delito contra el patrimonio y robo agravado. Además, fue sentenciado a 15 años de prisión, pena que termina el 16 de marzo de 2025, ya que el extrabajador de Hermes cumple carcelería desde el 16 de marzo de 2010. Asimismo, se le ordenó pagar 10.000 soles como reparación civil a la empresa.

Félix Luciano Cuenca fue sentenciado a 15 años de prisión. Foto: Andina

La condena no fue bien recibida por Luciano Cuenca, pues se mostró en desacuerdo con lo concluido por los jueces y pidió la nulidad de la misma. En ese sentido, el exchofer reveló que se vio obligado a tomar esta decisión porque la compañía no cumplió con su pago.

“No era mi intención hacerlo, no me pagaron mi quincena y me indigné. Había trabajado en mis vacaciones y no tenía dinero. Cuando salía a recoger los depósitos en el camión de caudales vi que el portavalores no había guardado en la bóveda dos maletines llenos de billetes. Ahí que se me ocurre la idea de robar”, confesó ante la Policía.

¿Cómo logró Félix Luciano robar más de 2 millones a Hermes?

De acuerdo a los informes policiales, Félix Luciano confesó haber dormido a sus compañeros con una gaseosa y un alfajor, los cuales, al parecer, fueron mezclados con alguna sustancia somnífera. Luego de conducir por diversas agencias bancarias de Miraflores, San Borja y centro de Lima, recogiendo dinero, el extrabajador abandonó el vehículo blindado de Hermes en una calle de Chorrillos.