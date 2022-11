Gisela Leyva es una comunicadora de la Universidad de Lima que lleva más de 15 años viviendo en los Estados Unidos. La destacada profesional peruana se desempeña como productora de ESPN International y Deportes. Pero ¿cómo consiguió Leyva llegar al país americano y destacar en la cadena televisiva que tiene alcance en varias naciones? Descúbrelo a continuación.

A lo largo de su carrera en los EE. UU., Leyva ha podido liderar equipos de ESPN que han cubierto diferentes finales de la Champions League y Copas del Mundo, así como otros importantes eventos deportivos internacionales.

¿Cómo fueron los inicios de Gisela Leyva?

Gisela Leyva estudió la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Lima. Su primera experiencia en el mundo laboral fue en el programa que conducía Laura Bozo “Las mujeres tienen la palabra”, en el que se desempeñaba como asistente de producción.

Posteriormente, ingresó a trabajar en ATV, donde formó parte del espacio “Después del fútbol”. Durante este tiempo comenzó a involucrarse más en lo que respecta al balompié y otros deportes.

Su afición por el balompié se formó en su juventud. Desde pequeña, ella jugaba fútbol y solía asistir continuamente al estadio durante su etapa universitaria. Estas experiencias marcaron su inclinación para laborar en dicho sector.

Posteriormente, laboró en Cable Mágico Deportes, o simplemente CMD. En este espacio prestó servicios entre 1999 y 2004. En aquella época se encargó de manejar el aspecto operativo de los eventos internacionales, planificar la temporada del fútbol peruano de primera división en lo que respecta a las instalaciones, operaciones y contenido. Así, llegó a liderar durante mucho tiempo dicho espacio televisivo.

Gisela Leyva es productora en ESPN y coordina la cobertura de eventos deportivos. Foto: ESPN

¿Cómo llegó Gisela Leyva a ESPN de los Estados Unidos?

En 2004, decide salir de CMD en busca de nuevas oportunidades. “Desde siempre me gustaron los idiomas y sentía que eso me iba a llevar a nuevos lugares. Yo crezco en CMD, me muevo en este espacio, pero llega un momento en donde digo: ‘Pero, siento que me falta’”, declaró en 2020 en un diálogo con Carlos Orozco.

Tras esto, ESPN se comunicó con su persona y la invitó a unirse a la empresa. Fue así que viajó a los Estados Unidos para pasar dos entrevistas laborales en dicha compañía. Luego de superar dichas etapas de evaluación, se trasladó al país americano para unirse a la cadena televisiva de alcance internacional.

En sus primeros años, asumió el cargo de productor I. Esta primera etapa no fue nada fácil para ella, ya que por momentos extrañaba el Perú, según reveló en la citada entrevista. No obstante, al año siguiente comenzó a enfocarse más de lleno en los temas vinculados a la cobertura de eventos de fútbol y a seguir creciendo en el país americano.

En 2011, fue ascendida a productor II. Luego, asumió el cargo de productora coordinadora de ESPN International y Deportes. Esto le ha permitido liderar en varias oportunidades la cobertura de finales de la Champions League, Copas del Mundo, Eurocopas, finales de UEFA, entre otros eventos internacionales.