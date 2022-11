¿Quién es Isabella Guzmán, la joven que mató a su madre de 79 puñaladas en EE. UU.?

El asesinato de Yun Mi Hoy perpetrado por Isabella Guzmán conmocionó a todos los habitantes de la ciudad de Colorado, Estados Unidos. En ese entonces, la joven protagonizó uno de los casos de parricidio más comentados del país norteamericano; sin embargo, un juez dictaminó otro tipo de condena, con la cual pudo recuperar parte de su libertad.

Aparentemente, Isabella Guzmán llegó ofuscada a la vivienda de su mamá, con quien mantuvo una discusión horas antes de cometer el parricidio. Además, se encontraron pruebas de que ella advirtió a Yun Mi Hoy de su accionar, pero no tomó medidas de seguridad frente a su hija. La estadounidense cogió un cuchillo de cocina y apuñaló 79 veces a su progenitora, pero nada de eso la llevó a cumplir una sentencia.

¿Quién es Isabella Guzmán, la joven que cometió parricidio?

A pesar de no conocerse detalles de su infancia, Isabella Guzmán reveló que no llevaba una buena relación con su madre, puesto que esta empeoró desde que sus padres se separaron cuando ella tenía 7 años. Con el paso del tiempo, Yun Mi Hoy se comprometió con Ryan Hoy, quien se convirtió en su padrastro, pero las discusiones entre ellas no cesaron.

Isabella Guzmán no pudo ser sentenciada a pena de muerte tras cometer parricidio. Foto: YouTube

La mamá de Isabella Guzmán acordó con su expareja Robert Guzmán compartir el cuidado de su hija; por ende, el papá aceptó llevar a la adolescente a su casa por una temporada, por lo que ambas perdieron comunicación. Durante la convivencia con su progenitor, la futura parricida no asistía al colegio, pero sorprendentemente pasaba de grado escolar pese a sus bajas calificaciones.

Luego de vivir con su padre, regresó a la casa de su progenitora, pero abandonó sus estudios. En agosto de 2013, las dos sostuvieron un altercado fuerte, por lo que Isabella Guzmán, de 18 años, fue denunciada por Yun Mi, quien alegó sentirse amenazada por su primogénita. Además, llamó a Robert Guzmán para contarle sobre el accionar de su hija; pero se olvidó de revisar su correo electrónico, en el que recibió un mensaje de su descendiente en el que le advertía: “Pagarás por esto”.

¿Qué sentencia recibió Isabella Guzmán tras asesinar a su madre?

Yun Mi Hoy pensó que la denuncia contra su hija serviría para mantener las cosas en calma; no obstante, nunca imaginó que Isabella Guzmán estaba planificando su muerte, historia que se volvió viral en TikTok por sus peculiares gestos. Cerca de las 9 de la noche del 28 de agosto de 2019, la madre de la joven acudió a casa después del trabajo y se dirigió a ducharse. Minutos después, la parricida ingresó y solo se escucharon ruidos, reveló a las autoridades Ryan Hoy, quien se encontraba en uno de los pisos de la vivienda.

La escena de los hechos era escalofriante, ya que Yun Mi se hallaba sin vida en el piso del baño, mientras que Isabella Guzmán escapó ante la mirada atónita de Ryan. La Policía reveló que la progenitora de 47 años recibió 79 puñaladas. Luego de dos días, las autoridades arrestaron a la parricida.

Durante el juicio, Guzmán fue evaluada por especialistas, que determinaron que sufría de alucinaciones y esquizofrenia paranoide. Por ende, no pudo ser procesada como una persona adulta y recibir pena de muerte, puesto que su situación la declaraba inocente por haber actuado bajo un alucinamiento. Ante ello, la joven que recibe tratamiento contó, en 2020, sentirse preparada para retornar a la sociedad; sin embargo, sigue en terapia y tiene permiso para salir del centro, pero con un GPS que debe ser llevado en una de sus piernas.