Modo “Noviembre sin ti”: ¿por qué la letra del grupo Reik sigue despertando emociones?

Con más de 225 millones de vistas en YouTube, “Noviembre sin ti” es uno de los hits que posicionó a Reik como una de las bandas favoritas de Latinoamérica. En 2005, Jesús Navarro, el vocalista del trío mexicano, y los guitarristas Bibi Marín y Julio Ramírez se encargaron de darle vida a una canción que ahora el público adopta a modo de jingle una vez que octubre acaba.

El tema de desamor ha alcanzado tanta fama que no solo sirve como contenido de memes y reels, sino que, aunque no llueva en el escenario de la vida real, también ha tenido un impacto en la percepción colectiva y, por tanto, en la individual: ¿llega noviembre y con él la tristeza a causa de una ausencia?

¿Por qué “Noviembre sin ti” tiende a despertar una tristeza?

Wendy Quintasi Mercado, psicoterapeuta y docente de la UPC, explica por qué este vínculo desata una pena real frente a una letra cuyo protagonista es el sufrimiento.

“La identificación con las letras de las canciones es parte de una fase del duelo. Puede ser que todavía no se ha aceptado completamente la pérdida —porque una ruptura es una pérdida—, entonces, la canción me recuerda a esa relación que yo tenía y que ya no tengo: yo veo parte de mi historia ahí y duele”, sostiene.

Los temas musicales, según explica la especialista, se vuelven universales: “la letra de una canción no está hablando de ti, pero tú de alguna manera te ves identificado. (...) Hay historias transversales. ¿A quién no le ha dolido perder una relación?”. Es noviembre, va a sonar más esa canción y va a activar más cosas”.

Canciones y fechas especiales mueven el ánimo colectivo

Quintasi también brinda detalles sobre la asociación entre una temporada del año y algunos ritmos característicos como, por ejemplo, los villancicos. “Porque hace que nos cuestionemos sobre lo que hemos hecho este año o si hemos logrado lo que queríamos en este momento. El efecto aniversario: cuando la mente sabe que está cercándose un hito”, comenta.

También tiene que ver la globalización. “Tenemos esa conectividad y en segundos podemos hacer viral algo como la canción de Tito Silva, ‘Mi bebito fiu fiu’. Empieza el mes, empieza la canción y empiezan las emociones nostálgicas” , concluye.

Reik: coro de “Noviembre sin ti”

Noviembre sin ti es sentir que la lluvia

me dice llorando que todo acabó.

Noviembre sin ti es pedirle a la luna

que brille en la noche de mi corazón

otra vez, otra vez.