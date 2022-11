El Mundial Qatar 2022 comenzará el próximo 20 de noviembre. Esta nueva edición de la Copa del Mundo se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre y contará con la participación de miles de personas que llegarán a dicho territorio para alentar a su selección. Es por ello que se espera que muchos turistas se alojen en algún hospedaje u hotel. En ese sentido, te contamos cuánto cuesta hospedarse en los más lujosos de Qatar.

Para facilitar el proceso de reserva de una habitación en un establecimiento por parte de los turistas que lleguen hasta Doha u otras ciudades, los organizadores del Mundial han habilitado el portal de la Agencia Oficial de Alojamiento. De esta manera, los usuarios podrán contactar y separar de forma online un cuarto en los diferentes hoteles de 5 estrellas.

¿Cuánto cuesta hospedarse una noche en un hotel de 5 estrellas en Qatar?

Según información de la página oficial de la Agencia de Alojamiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), consultada el 4 de noviembre de este año, el hotel de 5 estrellas más accesible de Qatar es el DoubleTree by Hilton Doha Old Town. Este se encuentra cerca a la zona de la corniche de Doha y a poca distancia de las atracciones culturales de la ciudad. Los precios de sus habitaciones van desde los US$ 316,09 (S/ 1.258,65) hasta los US$ 937,62 (S/ 3.698,44).

En cambio, el más caro y disponible de Qatar es el W Doha Hotel & Residences. El cuarto con el costo más accesible en ese lugar es de US$ 5.133,07 (S/ 20.247,39) la noche. En tanto, la tarifa a pagar por hospedarse una noche en sus dormitorios más costosos es de US$ 7.234,71 (S/ 28.537,31).

Dicho establecimiento se ubica en el área de la bahía oeste de Doha. Según refiere el portal de la Agencia Oficial de Alojamiento del Mundial, este hotel cuenta con gimnasio, piscina y un spa.

El W Doha Hotel & Residences es el hospedaje de 5 estrellas más caro y disponible en territorio qatarí, según información de la Agencia de Alojamiento Qatar. Foto: composición LR/Agencia de Alojamiento Qatar

¿Qué otros hoteles de 5 estrellas están disponibles en Qatar y cuánto cuesta?

Asimismo, si deseas conocer otras opciones de hoteles lujosos en Qatar, te detallamos el monto de otros hospedajes de 5 estrellas que se hallan disponibles en dicho país y a cuánto asciende el valor por hospedarse en sus habitaciones durante una noche.

Golden Tulip Doha: desde US$ 432,28 (S/ 1.705,13) hasta US$ 1.833,48 (S/ 7.232,16).

Wyndham Doha West Bay: entre US$ 526,53 (S/ 2.076,90) y US$ 1.734,84 (S/ 6.843,08).

Warwick Doha: US$ 588,46 (S/ 2.321,18).

AlRayyan Hotel Doha, Curio - A Collection by Hilton: desde US$ 739 (S/ 2.914,99)hasta US$ 1.425,20 (S/ 5.621,70).

Banyan Tree Doha At La Cigale Mushaireb: entre US$ 929,77 (S/ 3.667,48) y US$ 4.432,52 (S/ 17.484,08).

The Bentley Luxury Hotel & Suites: desde US$ 1.165,99 (S/ 4.599,25) hasta US$ 2.567,09 (S/ 10.125,89).

Mandarin Oriental Doha: entre US$ 1.577,64 (S/ 6.223,00) y US$ 2.278.19 (S/ 8.986,32).

El Mandarin Oriental Doha es uno de los hoteles de 5 estrellas más caros de Qatar. Foto: Agencia de Alojamiento de Qatar

Cabe indicar que, además de los hoteles mencionados, existen otros hospedajes de lujo que actualmente cuentan con dormitorios disponibles y cuyos precios mínimos oscilan entre los US$ 322,25 (S/ 1.271,12) y los US$ 1.314,51 (S/ 5.185,08). Algunos de estos son el Wyndham Grand Regency, Al Najada Doha hotel apartments, Magnum Hotel & Suites Westbay, Magnum Hotel & Suites Westbay, Marriott Marquis City Center Doha hotel, entre otros.