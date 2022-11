¿Qué fue de Patty Soto, la voleybolista peruana que disputó 2 mundiales?

Diana Patricia Soto, más conocida como Patty Soto, fue una voleybolista peruana que se destacó por jugar como opuesta cuando formó parte de la selección femenina de voleibol. Gracias a su excelente despliegue en el campo, logró ir a dos Mundiales y a varias Copas Panamericanas a lo largo de su trayectoria.

Si bien hoy en día es considerada como una de las figuras más representativas del vóley en nuestro país, no ha vuelto a aparecer ante cámaras ni se le ha visto participar de algún campeonato. Te contamos a continuación qué pasó con ella y más detalles sobre su carrera deportiva.

Inicios en el vóley

Según contó Patty Soto al foro de vóley peruano, se inició en este mundo a la corta edad de 11 años. Todo empezó gracias al incentivo de su familia, quien la llevó a un club ubicado en Villa María del Triunfo que se llamaba Fortaleza. Sin embargo, en aquel tiempo solo se dedicó a este deporte por hobby.

Patty Soto comenzó desde niña en el vóley, pero no fue hasta años después que se dedicó al deporte de manera profesional. Foto: Movistar Deportes

Luego, con 12 años, se unió a clubes de diferentes distritos, e incluso llegó al club oficial de vóley de Alianza Lima, donde conoció a Carlos Aparicio, entrenador del equipo en aquel entonces. Con 13 años, su profesora de Educación física la llevó a la selección infantil, cuando aún estaba Lucha Fuentes como entrenadora.

Fue así que, con el paso del tiempo, y gracias a su talento con el balonmano, logró estar en clubes importantes como Divino Maestro, Deportivo Géminis y de la Universidad San Martín.

En la selección nacional de vóley

Patty Soto estuvo en la selección femenina de voleibol cuando este deporte captaba toda la atención de los peruanos, pues no solo nos llenó de alegría cuando llegaron a los mundiales y a las Copas Panamericanas, sino también por dejar el nombre del país en alto tras coronarse con los primeros lugares.

Campeonatos internacionales de vóley

Juegos Bolivarianos de 2005: primer lugar.

Campeonato Sudamericano 2005: segundo lugar.

Copa Panamericana 2006: sexto lugar.

Mundial de Japón 2006: 17.º lugar.

Copa Panamericana 2007: séptimo lugar.

Campeonato Sudamericano 2007: segundo lugar.

Juegos Panamericanos de 2007: cuarto lugar.

Copa del Mundo Japón 2007: 11.er lugar.

Copa Panamericana 2008: séptimo lugar.

Copa Panamericana 2009: quinto lugar.

Copa Final Four 2009: cuarto lugar.

Campeonato Sudamericano 2009: tercer lugar.

Copa Panamericana 2010: segundo lugar.

Copa Final Four 2010: segundo lugar.

Mundial de Japón 2010: 15.º lugar.

Campeonato Sudamericano 2011: tercer lugar.

Juegos Panamericanos de 2011: sexto lugar.

La selección femenina de vóley de Perú en 2010. Foto: Andina

Clubes nacionales

Divino Maestro (2010 - 2011)

Deportivo Géminis (2011 - 2012)

Universidad San Martín (2012 - 2014)

Deportivo Géminis (2014 - 2018)

En 2016, Patty Soto se convirtió en madre de Gia. Sin embargo, siempre buscó tiempo para continuar en vóley.

La voleibolista no solo jugó en clubes nacionales, ya que por un tiempo se fue al extranjero a continuar con su carrera deportiva. De esta manera, estuvo en Grecia y Turquía.

Su retiro del vóley

Tras varios años de dedicarse vóley, Patty Soto finalmente colgó las zapatillas en 2018, tras cerrar la temporada 2017/2018 en la quinta posición de su club de aquel año, Géminis de Comas. Según la página Puro Vóley, la ahora exvoleybolista en la actualidad se dedica a su familia.

Patty Soto se retiró del vóley en 2018. Foto: Movistar Deportes

Sin embargo, como comentó la misma deportista peruana en una entrevista para Movistar Deportes años atrás, ella quisiera que la recuerden como una mujer perseverante en sus sueños.

“Una deportista que siempre luchó por sus objetivos, que no fui una persona y no lo soy, una persona que se derriba fácilmente, siempre decían no, la mujer es muy guerrera, es muy peruana, y yo creo que he sido así, he guerreado por mis objetivos, por los objetivos que me he trazado y los he alcanzado con mucha humildad, con mucha formación, porque he tenido mucha formación con mis entrenadores, de mis padres, de mi familia y lo que he hecho bien o mal en selección o en los clubes, lo rescaten y que esto sea valorado para otras chicas, porque cuando no haces las cosas bien, no eres un ejemplo”, declaró Diana Patricia Soto.