¿Por qué hay tantas cabañas de Pizza Hut abandonadas? El declive de la franquicia que alarma a usuarios

Hay cientos de historias tristes en cuanto a emprendimientos de comida rápida se refiere y, más aún, los casos de éxito no siempre son eternos. Pizza Hut fue uno de los negocios de fast food más prominentes en el mundo, pero es también el origen de uno de los declives más notorios de aquella industria.

Y es que, desde hace algunos años, cientos de internautas comenzaron a seguir una tendencia que se hizo cada vez más popular en el portal de Reddit: compartir fotografías de locales de Pizza Hut abandonados.

Los años de mayor bonanza para Pizza Hut ya son pasados. Foto: The Financial Express

¿Qué pasó con Pizza Hut?

Pizza Hut fue durante mucho tiempo una de las cadenas de pizzerías más grandes y reconocidas de Estados Unidos, junto a Domino’s y, más recientemente, Papa John’s y Little Caesars.

Sin embargo, quizá lo que pocos saben por esta parte del mundo es que el concepto original que hizo que Pizza Hut se diferencie está bien plasmado en el nombre.

La versión oficial indica que los hermanos Dan y Frank Carney, fundadores del restaurante, eligieron ‘Pizza Hut’ debido a que el cartel que iban a utilizar para el primer local solo tenía ocho letras disponibles.

Pizza Hut convertido en un centro de meditación. Foto: captura de Reddit

Lo cierto es que, entre lo que hizo a esta cadena famosa, como sus pizzas estilo Nueva York y Chicago, y esos bordes de pan rellenos con queso, está también la tradición de tener locales al estilo cabaña.

Es así como el ‘hut’ del nombre pasó de ser una anécdota a pesar fuerte en la identidad de la franquicia. Los mejores años de expansión de Pizza Hut ocurrieron así entre los años 80 y 90.

El declive de Pizza Hut

Aunque poco podamos decir de cómo cambió el consumo de pizza en los últimos 30 años, lo que sí es indudable es que los modelos de negocio se han diversificado y, asimismo, la competencia de Pizza Hut ha sido cada vez más creativa.

Y es aquí cuando entra a tallar la notable desventaja de Pizza Hut, que en su momento fue también su principal atracción: el modelo de negocio de ir a cenar pizza.

La idea de las cabañas era (y es) justamente el de brindar un espacio acogedor, cálido e incluso elegante, capaz de animar a sus comensales a vestirse, tomarse una o dos horas de su ajetreada agenda e ir a cenar afuera.

El modelo implicaba que el delivery no sea el de mayor exigencia, al menos no frente a competidores especializados en ello como Domino’s o el propio concepto de órdenes siempre listas de Little Caesars.

Con la automatización de los servicios de delivery, el auge de las aplicaciones de reparto de comida y tras la pandemia, el modelo de negocio con el que Pizza Hut batalló por décadas quedó muy alicaído.

Prueba de ello es la cantidad de restaurantes que la cadena cerró únicamente en Estados Unidos durante el 2020, alrededor de 300, y muchos más en el resto del mundo.

Un Pizza Hut convertido en posta médica. Foto: captura de Reddit

La explicación más directa de esto no puede ser otra que el hecho de que muchas personas ya no encuentras esos deseos para salir a cenar, al menos no para consumir pizza.

Los cientos de fotografías de Pizza Hut en Reddit

El hecho generó un auténtico fenómeno en Reddit, en el que, desde hace algunos años, miles de usuarios vienen compartiendo fotografías de antiguos locales de Pizza Hut que, por algún motivo u otro, ya no existen más y pasaron a ser otro tipo de negocio, o simplemente a quedar abandonados.

Otro local convertido en posta médica. Foto: captura de Reddit

Por supuesto, la mejor manera de identificar estos extintos templos del queso derretido es por la forma tradicional que tenían cuando fueron restaurantes: el de una cabaña con techo de tejas, en su mayoría.

Pizza Hut convertido en Domino's. Foto: captura de Reddit

Pizza Hut convertido en Subway. Foto: captura de Reddit

Fotografía tomada durante un incendio. Foto: captura de Reddit

La comunidad se reúne bajo el subreddit de FormerPizzaHuts y cuenta con alrededor de 70.000 miembros hasta noviembre de 2022.