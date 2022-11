Mariah Carey: ¿cuánto gana cada Navidad por su villancico “All I Want for Christmas Is You”?

Mariah Carey ha regresado. La intérprete se volvió viral en redes sociales desde que el reloj marcó los primeros minutos de noviembre.

Y no es para menos, la expareja de Luis Miguel es una de las grandes protagonistas de la Navidad, incluso opacando al mismísimo Papa Noel por su archiconocida canción “All I Want for Christmas Is You”.

En los próximos dos meses no habrá centro comercial, cena, fiesta o casa en la que no suene el que se ha convertido en el villancico más rentable de la historia.

¿Cómo se volvió tan famosa la canción navideña de Mariah Carey?

Desde 1994, la Navidad no inicia hasta que canta Mariah. Pese a que la ganadora del Grammy tiene una extensa carrera, con más de 21 discos publicados desde 1988, la mayoría de las personas la reconocen por “All I Want For Christmas Is You”.

La estadounidense ha sacado todo el provecho de este fenómeno y sus ganancias anuales provienen casi exclusivamente de este villancico universal. El tema fue lanzado en el verano de 1994 y fue compuesto en tan solo 15 minutos.

A pesar de su gran éxito actual, no alcanzó mucho reconocimiento en su publicación original. No fue hasta que apareció en la banda sonora de la película “Love Actually”, otro clásico de las fiestas navideñas, que se convirtió en una sensación sin precedentes.

¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad?

Según la información presentado por The Economist, la intérprete ha generado más de 60 millones de dólares por “All I Want For Christmas Is You” desde su lanzamiento hasta 2019.

Sin embargo, su cuenta bancaria sigue creciendo. Las plataformas musicales de streaming le pagan un centavo de dólar cada vez que alguien reproduce el villancico. Tan solo en Spotify, la canción tiene 1.000 millones de reproducciones acumuladas.

Además de ello, hay que sumar los ingresos que recibe por plataformas como iTunes y YouTube, sus conciertos, que aumentan considerablemente en los meses de noviembre y diciembre (los precios de las entradas rondan los 200 dólares en promedio), sus participaciones en eventos navideños, apariciones televisivas, publicidad y todo tipo de merchandising relacionados con estas fechas festivas.