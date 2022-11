¿Cómo es ser un sugar daddy en Perú y qué tipo de acuerdos debe tener?

Un sugar daddy es un hombre que paga por la compañía de una mujer mucho más joven que él, y la cual no necesariamente debe brindarle servicios sexuales. En Perú, esta modalidad es bastante popular, pues nuestro país es el quinto en América Latina en tener más sugar daddies.

Conoce a continuación cómo funciona este servicio en Perú y cuáles son las características de un sugar daddy y una sugar baby.

¿Qué es un sugar daddy y cuáles son los requisitos?

Un sugar daddy es un hombre con estabilidad económica que tiene en promedio 40 años, aunque también puede ser mayor o menor a esta edad. Estos hombres están en la búsqueda de una mujer más joven que ellos para que les brinden compañía. A cambio les darán experiencias como viajes, regalos o dinero.

Un sugar daddy no necesariamente tendrá intimidad con su sugar baby. Foto: Ámbito Financiero

“Los sugar daddies principalmente son hombres de negocios con redes de contacto impresionantes y que siempre tienen algo que hacer. De hecho, al contrario de lo que muchos pueden pensar, estos hombres buscan una baby para ser sus mentores. Es decir, las hacen parte de este mundo y les ayudan a abrirse muchas puertas”, dijo Philip Cappelletti, CEO y cofundador de la aplicación MySugarDaddy.

¿Qué es una sugar baby?

Las sugar babies son chicas jóvenes que, a cambio de brindar su compañía a un sugar daddy, sea de forma sexual, romántica o solo para pasar el rato, recibirán una compensación económica u otro tipo de remuneración, como viajes, estudios, ropa, entre otros.

Muchas sugar babies comparten sus experiencias saliendo con los sugar daddies en redes sociales. Incluso dan consejos sobre cómo mantener una relación con ellos para sacar el mayor provecho.

Sugar daddies en Perú

Según la aplicación alemana MySugarDaddy, la cual es pionera en lo que se refiere al sugar dating, Perú es el quinto país con mayor porcentaje de sugar daddies en América Latina, solo por detrás de Colombia y Chile. Asimismo, también se señala que la edad promedio de los sugar daddies en nuestro país es de 44 años y la mayoría de ellos viven en Lima.

Al menos en Perú, en la actualidad, hay aproximadamente 17.100 (18%) usuarios activos como sugar daddies.

Testimonio de un sugar daddy

Carlos —cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad— dio su testimonio a mysugardaddy.es sobre su experiencia con las sugar babies, a las cuales calificó como satisfactorias.

Hoy en día existen diversas páginas para encontrar sugar babies y sugar daddies. Foto: Mysugardaddy.es

“En realidad, cuando conocí el Lifestyle Sharing yo no estaba en búsqueda de ser un sugar daddy y jamás lo había pensado. Sin embargo, fue a raíz de la pandemia de COVID-19 (en 2020) que por casualidad conocí la aplicación… Encontré las típicas aplicaciones de citas, pero ya había estado activo en alguna ocasión y no tuve una experiencia positiva, así que el tema de sugar dating capturó mi atención”, explicó Carlos, usuario activo de la plataforma y abogado de profesión.

“Hice una pequeña investigación sobre el tema y decidí probar suerte. Debo decir que es una manera de relación que me ha gustado mucho y que sobre todo se adecua a mis gustos, tiempos y estilo de vida. A lo largo de estos años he tenido dos sugar babies, ambas mexicanas. Para mi sorpresa, encontré a dos chicas muy maduras y con muchas ambiciones. A la primera la apoyé a llevar a cabo un emprendimiento con el cual sé que sigue (dejamos la relación porque ella comenzó una relación estable), y a mi baby actual la ayudo con el pago de la universidad”, indicó.

Los acuerdos entre el sugar daddy y la sugar baby

Hoy en día, el sugar dating es confundido con una práctica no muy bien vista, pero, según Carlos, las comparaciones están alejadas de la realidad, pues la relación entre un sugar daddy y una sugar baby tiene diversos acuerdos que deben ser respetados por ambas partes. Por ejemplo, puede haber intimidad, como también no, ya que todo dependerá de lo que ambos buscan.

“Cada pareja debe llegar a acuerdos. En realidad, en este tipo de relaciones y al menos dentro del sitio de MySugarDaddy, nada sucede si no hay consenso previo. Por ejemplo, para mí sí es importante poder tener relaciones íntimas con mi baby, pero, ojo, eso lo dijimos desde un principio y ambos estamos bien con ello. En una ocasión, conocí a otra baby que me platicó que ella ha tenido daddies que le habían dicho que ellos no querían relaciones íntimas y todo se limitaba a acompañarlos a eventos o viajes de negocios”, precisó el sugar daddy.

¿Dónde encontrar un sugar daddy?

Una aplicación para encontrar una sugar baby o un sugar daddy es MySugarDaddy.es, la cual es la pionera en lo que se refiere a este tipo de salidas. Fue fundada en Alemania hace 10 años y en la actualidad es considerada como la mejor página para hallar citas con este estilo de vida.

El portal cuenta con seis idiomas, suma más de un millón de usuarios y se ha vuelto muy popular en América Latina.