¿Quién es Bruno Wong, el peruano que trabaja en Amazon tras ser rechazado 2 veces?

Los peruanos siempre se han caracterizado por su perseverancia para conseguir sus objetivos, como es el caso de nuestro compatriota Bruno Wong, quien nunca se rindió para ingresar a Amazon pese a que el gigante tecnológico ya lo había rechazado en dos ocasiones.

A continuación, te contamos su historia y cómo logró quedarse con un importante puesto de trabajo en la corporación estadounidense de Silicon Valley.

Trayectoria de Bruno Wong

Bruno Wong Marchena se graduó en 2007 como comunicador social en la Universidad de Lima. Poco después, se desempeñó como diseñador gráfico publicitario en diferentes agencias de publicidad del país, lugares en los que comprendió que su labor debería ser mejor valorado.

El diseñador UX en la actualidad trabaja en Amazon Devices. Foto: Bruno Wong/LinkedIn

En 2010, ganó una beca en Marketing Digital en la escuela de negocios Hult International Business School, ubicada en San Francisco, California, Estados Unidos. Durante todo el año que duró su máster, también fortaleció su red de contactos en Silicon Valley y descubrió una nueva pasión: la User Experience (UX), un campo en el que hoy en día Amazon enfoca su estrategia de negocios.

“En ese entonces era una rama nueva, poco explorada, fue uno de los profesores, catedráticos del módulo de Hult, que me dijo: ‘Bruno, mira, si tú sabes diseño gráfico, hay esta rama que es el diseño de experiencias y de producto en el que te puedes enfocar, porque es una disciplina que junta los objetivos de negocio con los objetivos del consumidor y te ayuda a generar habilidades que muchas empresas, si no están buscando ahora, van a empezar a buscar’”, comentó Wong a agencia Andina.

En 2012, empezó como practicante en startups con los que pudo construir un portafolio con casos de estudio y así pudo lograr otros empleos. En los años siguientes trabajó en empresas de B2B & SaaS, así como en compañías de e-commerce, fintech y marketing personalizado, como Patreon o Alto Pharmacy. Sin embargo, también se desempeñó como colaborador independiente y UX mánager.

Bruno Wong en Amazon

Durante los años que trabajó como diseñador UX, postuló a diversos puestos de empleo, uno de ellos en Amazon, en el cual incluso lo rechazaron dos veces. Esta compañía, actualmente, es considerada como la líder en e-commerce.

El peruano también intentó ingresar a otros gigantes tecnológicos como Google, Meta o Twitter, pero no lo pudo conseguir. Sin embargo, para Wong fue todo un aprendizaje y no lo ve como tiempo perdido, puesto que lo ayudó a mejorar.

Amazon es considerada la empresa líder en e-commerce. Foto: BBC

“Fue un proceso largo, importante, nutritivo, que me ayudó a llegar donde estoy, siempre como user experience designer. Uno tiene que estar bastante capacitado y preparado para iniciar el proceso y rendir óptimamente. Requiere conocerse a uno mismo, saber en qué eres bueno, en qué puedes ser mejor, cómo puedes reempaquetar tu experiencia (...) Siempre he mandado currículum y he hecho presentaciones, es cuestión de tener perseverancia y más experiencia”, precisó Wong.

Hoy en día es diseñador UX para Amazon Devices, área especializada de ventas de productos de entretenimiento digital, tecnológico y de innovación como Alexa, Echo, Kindle y Amazon TV.

“Yo soy responsable de educar el proceso de compra de los usuarios que ya son, de por sí, gente que usa la tecnología, como de usuarios que son nuevos y que están recién empezando a entender cómo son los beneficios de un hogar inteligente. Construyo las páginas a detalle que explican qué es Alexa, cuáles son los beneficios, por qué tener el sistema de seguridad Ring y cómo puede funcionar con tu Alexa, y cómo todo esto puede mejorar tu calidad de vida”, señaló Wong.