Martín Adán: el poeta que se internó en el manicomio y no aceptó ser jefe de prensa del Estado

Ramón Rafael de la Fuente Benavides es un poeta peruano conocido bajo el seudónimo de Martín Adán, el cual empezó a utilizar desde sus primeras publicaciones en la revista Amauta. El vate obtuvo el Premio Nacional de Literatura y es recordado por sus obras “La casa de cartón”, “Antología” o “Escritos a ciegas”. También se le rememora por sus curiosas anécdotas y por internarse por voluntad propia en el hospital Víctor Larco Herrera debido a sus problemas con el alcohol.

El poeta Martín Adán protagonizó diversos acontecimientos que quedaron para la historia, ya que son relacionados con políticos peruanos. El escritor fue sobrino de Óscar R. Benavides y amigo de José Luis Bustamante y Rivero, quienes llegaron al sillón de Pizarro; sin embargo, uno de ellos tuvo la idea de proponerle a Ramón Rafael de la Fuente ser jefe de prensa del Estado cuando estaba internado en el hospital Víctor Larco Herrera, oferta que fue rechazada.

¿Por qué Martín Adán no aceptó ser jefe de prensa del Estado?

El abogado José Luis Bustamante y Rivero llegó a ser presidente en 1945. Para ello, el arequipeño de nacimiento debía presentar a sus ministros y colaboradores para gobernar el Perú. En ese sentido, el mandatario no tuvo otra idea que mandar a llamar a Martín Adán para que escriba todos sus discursos; es decir, proponerle ser jefe de prensa.

Martín Adán rechazó la propuesta de ser jefe de prensa del Estado. Foto: Historia peruana

En su libro “Rostros de memoria-visiones y versiones sobre escritores peruano”, Pedro Escribano relató el curioso hecho que vivieron Martín Adán y José Luis Bustamante, quien citó al poeta a las 10 a. m. en el Palacio de Gobierno, al que llegó puntualmente el autor de “La casa de cartón”.

“Y corrían las horas. Y Martín Adán se desesperaba... Intrigado, preguntó para qué su eminencia lo había mandado a llamar. El edecán le explicó que esperara un poco más, que el presidente lo requería con urgencia, pero que estaba muy ocupado. El poeta no aguardó más y se levantó: ‘Señor, no puedo esperar más. Dígale al señor presidente que en el manicomio almorzamos a las 12 en punto y, como verá, ya me gana la hora y tengo que irme’”, se lee en la publicación de Escribano.

¿Martín Adán regresó a Palacio de Gobierno?

Ante el comunicado que Martín Adán dejó con el adjunto de la Casa de Pizarro, ya que José Luis Bustamante no lo pudo atender a tiempo, el entonces jefe de Estado lo volvió a llamar, pero esta vez envió su propia movilidad al hospital Larco Herrera para que recoja y regrese al poeta al centro y no llegue tarde a la hora de su almuerzo.

El entonces presidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, citó a Martín Adán en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR/TV Perú

En la segunda visita, Bustamante y Rivero le explicó que había pensado en él para que escriba sus discursos. Además, contaría con dos secretarias, él mismo fijaría su propio sueldo e, incluso, podría quedarse a vivir en Palacio de Gobierno; pero la respuesta de Martín Adán fue tajante.

“No, José Luis, protestó el poeta. No, no acepto. Eso es pedirle a la oveja descarriada que vuelva al redil. Eso nunca. El poeta lo miró de frente, hizo una venia respetuosa con su sombrero y enrumbó al hospital Larco Herrera. Su hora de almuerzo era sagrada”, explicó Pedro Escribano.