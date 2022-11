Feriados noviembre 2022: ¿cuáles son los días festivos y no laborables?

Con la llegada del penúltimo mes del año, una de las dudas más frecuentes gira en torno a los feriados y los días no laborables que trae el mes de noviembre. Si este es tu caso, en la siguiente nota podrás tener mayor información al respecto.

¿Qué feriados restan en noviembre?

El mes de noviembre no cuenta con más feriados oficiales más que el primer día, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día de Todos los Santos.

¿Qué días no laborables restan en noviembre?

El penúltimo mes del año no cuenta con un día no laborable, por tanto, no habrá descansos adicionales para el sector público. Sin embargo, el 1 de noviembre es feriado nacional, por ello, muchos sectores paralizaron sus actividades cotidianas.

Calendario cívico de noviembre

1 de noviembre: Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal 4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II

Rebelión de Túpac Amaru II 2da. Semana de noviembre: Semana de la Vida Animal

Semana de la Vida Animal 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar

Semana de la Biblioteca Escolar 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño

Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño 27 de noviembre: Batalla de Tarapacá

Batalla de Tarapacá 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en un día feriado?

Si es que un empleado labora en estas fechas sin un día de descanso sustitutorio, le corresponde una remuneración triple: el pago correspondiente a la labor efectuada ese día, un monto por trabajar en un día feriado y un saldo adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria (sobretasa).

¿Cuáles son los feriados restantes en 2022?

Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción Viernes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Domingo 25 de diciembre: Navidad

Las colcas halladas serán entregadas de manera oficial en diciembre de este año. Foto: Alexander Flores/URPI

¿Cuáles son los días no laborables restantes en 2022?